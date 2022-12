Lo storico campo di calcio “Duca d’Aosta” di Catania sarà completamente riqualificato e restituito alla comunità sportiva catanese. È in corso la procedura per l’aggiudicazione della gara, che ha un importo di quasi 600mila Euro, per l’esecuzione dei lavori che serviranno per rigenerare l’impianto sportivo nei pressi di Corso Indipendenza, sorto nei primi anni sessanta, a completamento dei lavori di edificazione del quartiere periferico di San Leone.

Il progetto di riqualificazione presentato dal Comune è stato promosso e approvato nell’ottobre 2020 per la partecipazione al bando dei fondi nazionali “Sport e Periferie” ed è stato inserito nella graduatoria di merito del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, superando la concorrenza di importanti Città italiane.

“Un’altra ottima notizia per l’impiantistica sportiva catanese – scrive l’ufficio stampa del Comune -, che in questi ultimi anni ha visto realizzare numerosi interventi nelle strutture sportive cittadine più importanti, dal Pala Catania al campo di Nesima, grazie anche ai fondi della Direzione Politiche comunitarie e Sport del Comune di Catania diretta da Fabio Finocchiaro, con la riqualificazione di spazi urbani con impianti all’aperto per l’attività sportiva di base”.

Nello specifico, i lavori al Duca D’Aosta prevedono il rifacimento completo del terreno di gioco e la sua trasformazione in misto sintetico di nuova generazione, ma anche un nuovo impianto di illuminazione che lo renderanno un campo moderno, funzionale e fruibile, rispondendo così all’esigenza dei quartieri e dei cittadini di praticare sport in una zona densamente popolata.

Dopo l’aggiudicazione della gara (entro la fine 2022) i lavori potranno avere inizio, presumibilmente nel prossimo mese di febbraio.

Nella foto: uno scorcio dello storico campo sportivo “Duca d’Aosta” di Catania

