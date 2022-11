Immagini della seconda “passeggiata della legalità” organizzata dall’associazione Antimafia e Legalità effettuata oggi pomeriggio, 28 novembre, in alcune vie commerciali di Catania.

“Abbiamo sensibilizzato gli operatori commerciali sul tema della corruzione, dell’usura e dell’estorsione – dice il presidente dell’associazione, Enzo Guarnera – . Le nostre ‘passeggiate’ – aggiunge – non si fermeranno”.

“Continueremo nei prossimi giorni – seguita l’avvocato Guarnera – con via Etnea, via Umberto, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele”.

“Al capitano della compagnia dei Carabinieri di Paternò – spiega il legale -, incontrato lungo la strada, abbiamo promesso che effettueremo altre ‘passeggiate’ anche nel comune dove lui opera. Ha accolto con entusiasmo tale promessa. Ringrazio la Polizia di Stato per la vigilanza effettuata durante tutto il percorso”.

