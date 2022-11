Si è svolta la prima “Passeggiata della Legalità”, organizzata dall’Associazione “Antimafia e Legalità” presieduta dall’avv. Enzo Guanera. “Siamo stati accolti con il sorriso e con un grazie sincero e rotondo quasi d’appertutto, in negozi affollati come in quelli deserti” – afferma Guarnera – Pochissimi esercenti erano troppo ‘indaffarati’ o infastiditi nell’accoglierci per sentir parlare di usura, estorsioni, mafia e dell’offerta di un’assistenza professionale, gratuita e nell’anonimato per non affrontare da soli ‘cravattari’ e ìraccoglitori di pizzo”.

Un pomeriggio che Antimafia e Legalità, con i suoi volontari, ha trascorso nei negozi ubicati tra Corso delle Province e Corso Italia. Gli incontri con i commercianti saranno ripetuti il prossimo lunedì 28 novembre, alle 16,30, stavolta partendo da Piazza Iolanda per approdare in Via Etnea, insieme agli “scouts” e alle “girls guide” dell’area metropolitana, “un altro modo – spiega la nota di Antimafia e Legalità – per seminare tra le giovani generazioni un esempio concreto di contrasto alle ‘mafie silenti’ e alla quiescenza di un popolo che deve risvegliarsi, riacquistare la dignità della denuncia e l’orgoglio del riscatto della propria città”.

L’appello di Antimafia e Legalità è quello di “sensibilizzare gli operatori economici sul tema dell’estorsione, l’usura e la corruzione, invitandoli a denunciare, qualora ne fossero vittime”.

Redazione