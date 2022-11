Le strade raccontano storie, purtroppo non sempre a lieto fine. Lo sanno bene le tante famiglie Belpassesi che per svariati motivi hanno perso un proprio caro in strada. La terza domenica di novembre è divenuta ormai ufficialmente la “Giornata Nazionale in memoria delle Vittime della Strada” , un riconoscimento che certo non può esaurirsi nel ricordo di un giorno, ma impegna le Istituzioni a promuovere ogni iniziativa “utile a migliorare la sicurezza stradale, a sensibilizzare la popolazione al rispetto delle regole e a garantire alle vittime i diritti di assistenza e giustizia”.

Per questo motivo il Comune di Belpasso patrocina il 3° Memorial Vittime della strada in programma domenica 20 novembre, dalle ore 9.00, allo stadio “Nuccio Marino”. Il sindaco Daniele Motta, tutta l’Amministrazione Comunale e in particolare l’assessore allo Sport, Fiorella Vadalà, ideatrice e prima sostenitrice dell’iniziativa, invitano la cittadinanza alla partita tra la Nazionale Italiana vittime della strada Vs Vecchie glorie Belpasso/Belpassese.

Il ricavato andrà, sia all’Ass.ne Familiari Vittime della strada del presidente Biagio Lisa, sia all’asilo “Sava” di Belpasso. Prezzo simbolico del biglietto: 3 Euro.

“Grazie di cuore a tutti gli sponsor che hanno già voluto sostenere l’iniziativa e le sue finalità e grazie a tutti i partecipanti attivi e a coloro i quali che a vario titolo daranno il loro contributo nella giornata di domenica”, spiegano il sindaco Motta e l’assessore Vadalà.

“È importante esserci – affermano – e lo sport ancora una volta sarà lo strumento per ‘unire’ un’intera città. Si uniranno all’iniziativa i piccoli iscritti alle società sportive calcistiche locali, le prime istituzioni cittadine, le squadre protagoniste della partita e la popolazione che speriamo intervenga numerosa. Tutti insieme al Memorial per ricordare, sostenere e anche imparare. Imparare da chi non c’è più per stare doppiamente attenti quando ci si mette su strada al fine di evitare stragi e dolori”.

