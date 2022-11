“Un cagnolino in famiglia è quanto di più gioioso ci possa essere. Ne sono convinto. Ecco perché qualche anno fa ho personalmente adottato la mia Vicky nel canile Acae con cui siamo convenzionati ed ecco perché faccio un appello a tutti i cittadini di Belpasso (Catania)”. A parlare – tramite un annuncio sui Social – è il sindaco della cittadina etnea, Daniele Motta.

“Dall’assessorato e dal comando dei Vigili Urbani di Belpasso – spiega Motta – ci fanno sapere che nel nostro territorio sono stati trovati e prontamente ricoverati ben 11 cuccioli meticci. Hanno bisogno di una casa, di amore e di calore. Adottare questi cuccioli sarebbe una bellissima dimostrazione di affetto per i nostri amici a 4 zampe e rappresenterebbe un’azione meritoria da parte dei cittadini che tengono al proprio paese”.

“Facendo questo gesto d’amore – aggiunge il sindaco – si contribuisce al risparmio dei soldi pubblici. In un anno un cane ricoverato al rifugio ci costa circa 1500 Euro, ne abbiamo ricoverati in tutto circa 100… Sono tanti soldi! Questi soldi potremmo reinvestirli per Belpasso, ma adottando un cane, soprattutto, ‘investiamo’ sulla nostra felicità e su quella dei nostri cari”.

“Chi lo farà – prosegue Motta – riceverà un pubblico riconoscimento per la bella azione compiuta. Chi vuole chiedere informazioni può scrivere direttamente a me (la fan page Daniele Motta Sindaco) o venire a trovarmi in Comune. Ma per mettere in atto le procedure di adozione sarà comunque necessario contattare il Comando di Polizia Locale al seguente numero di telefono: 0957051243. Una volta adottato ufficialmente il cane, mandateci una bella foto, non vedo l’ora di ringraziarvi pubblicamente se lo vorrete. Grazie in anticipo”.

