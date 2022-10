“Basta all’inutile, quanto sbagliata e dannosa, pratica dei trattamenti antizanzare”. Con un esposto alla Procura della Repubblica di Catania e ad altre Procure siciliane, oltre 30 associazioni ed organizzazioni – assistite dall’avvocato catanese Rosario Mario Privitera – denunciano le amministrazioni comunali dell’Isola di utilizzare “frequenti e ripetuti interventi antiparassitari, riversando ingenti quantitativi di pesticidi nell‘ambiente, in particolar modo a base di piretroidi”.

Fra i firmatari, l’Adas, il WWF Sicilia nord orientale, l’Ente Fauna Siciliana A.P.S., il Movimento per la Sostenibilità della Valle dei Templi, il Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia , l’ARAS (Associazione Regionale Apicoltori Siciliani), il Movimento Azzurro Sicilia e l’AIAB Sicilia.

Le associazioni (allegando una relazione tecnica del docente universitario Guido Bissanti, specializzato in materia) chiedono “la fine di una pratica sbagliata” e “l’accertamento delle dirette responsabilità di chi, con molta superficialità, opera una pratica tanto dannosa quanto inutile”.

“Si tratta – si legge nell’esposto – di sostanze di sintesi che oltre a causare ingenti danni all’entomofauna utile, quali api, insetti impollinatori ed altri, come grilli e cicale, uccidono indiscriminatamente soprattutto i predatori delle zanzare, quali uccelli (sempre più rare le rondini), pipistrelli, rettili, anfibi, pesci”.

“Come se ciò non bastasse – scrivono le associazioni – i piretroidi potrebbero essere dannosi per gli animali domestici e gli esseri umani, con presunti sintomi variabili e patologie crescenti come Alzheimer, Parkinson, Sclerosi multipla nella popolazione”, come viene “documentato – secondo le associazioni – da alcune ricerche scientifiche in varie parti del mondo”.

Nel documento si spiega che molti Comuni dell’Isola “non adottano provvedimenti corretti nei riguardi di questi insetti, quali il monitoraggio e l’eliminazione delle acque stagnanti, i trattamenti larvicidi nei luoghi ove quest’acqua non può essere rimossa e, comunque, sistemi di lotta biologica”.

“Insomma – seguita la denuncia – il solito modo di pensare all’immediato (basti pensare che solo dopo pochi giorni le zanzare ritornano a proliferare come se niente fosse), senza preoccuparsi delle gravi conseguenze su un equilibrio ecosistemico sempre più labile e manomesso e del dispendio di fondi pubblici”.

