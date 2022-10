Un’operazione costata 100 mila Euro al gestore illegale di un’attività di gioco on line di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania (che potrebbe lievitare fino a 500 mila se la sanzione non venisse pagata entro 60 giorni), il sequestro dei video giochi, e la cifra puntata fino a quel momento (poco meno di 200 Euro).

Ma quel che colpisce, in questa vicenda, è la totale dipendenza alle scommesse online da parte di un avventore che, collegato con una piattaforma estera, non si avvede neanche della presenza dei Carabinieri della locale Stazione e del personale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, impegnati nei controlli ispettivi in un bar di Via Vittorio Emanuele, smascherando la gestione illegale di un’attività di gioco.

In particolare i militari dell’Arma e i funzionari della Sezione Operativa di ADM di Catania, hanno rinvenuto, accesi e funzionanti, quattro “apparecchi videogiochi” privi di qualsiasi autorizzazione e codici identificativi, nei quali erano stati installate schede elettroniche che consentivano giochi da casinò, con vincita in denaro.

In fondo al locale, in un’altra stanza, sono stati poi trovati sei personal computer adibiti al gioco d’azzardo su piattaforme internet estere. Qui un avventore, intento a scommettere sulle slot machine virtuali, era talmente concentrato sull’andamento delle puntate, da non rendersi neanche conto della presenza dei Carabinieri.

Tutte le apparecchiature sono state sequestrate amministrativamente, compreso l’importo di 195 euro in monete trovate all’interno dei videogiochi, quali proventi degli incassi delle giocate.

Varie le sanzioni comminate al gestore del bar per un totale di 100.000 euro che, qualora non pagati entro 60 giorni, potranno salire fino a 512.000 euro.

L’operazione conferma il legame tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia Dogane e Monopoli nella lotta al grave fenomeno della ludopatia, attraverso il contrasto al gioco illegale.

Nella foto: i Carabinieri davanti al locale di scommesse online di Santa Maria di Licodia (Catania)

Redazione