“Bartolo Cattafi, il Poeta… l’Uomo. Incursioni biografico-letterarie”, è il tema della Giornata letteraria dedicata al poeta di Barcellona Pozzo di Gotto, Bartolo Cattafi, che si svolgerà sabato 22 ottobre presso la Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” di Messina, organi zzata nel centenario dalla nascita dell’illustre artista siciliano.

Cattafi è considerato esponente della quarta generazione dei poeti post ermetici che, per la peculiarità dei suoi componimenti, costituisce un “unicum” nel suo genere. Pur accostandosi a correnti poetiche proprie del suo tempo, come quelle futuriste, non ne rimane mai invischiato. “La Sua Musa è un demone – si legge nella nota – che lo avvinghia, lo scuote e lo trascina”.

“Vinto da un impulso irrefrenabile, dalla pura ispirazione dona a piene mani sensazioni, forti emozioni, ricordi che nascono dal potere evocativo di odori, colori, suoni, che riesce a tramutare in versi altamente descrittivi calati fuori dal tempo. Se da una parte è soggetto all’ispirazione, dall’altra alla propensione fino allo spasimo verso la precisione, tale da risultare come una vera e propria ossessione”.

In un articolo apparso sulla Gazzetta del Sud del 1987 è riportata l’ultima intervista fatta all’Accademico italiano, umanista, poeta, deputato del Pci, il barcellonese Nino Pino: “Bartolo era ancora ragazzo e a scuola, mentre il maestro spiegava, scriveva di nascosto poesie. Io ero amico di famiglia e ebbi occasione di essere vicino a certi suoi zii che abitavano a Castroreale.[…]Egli con quel fare tra il timido e l’ardito mi confessò che scriveva poesie e che desiderava farmele vedere. Assiduamente veniva a casa mia, col quadernetto sotto il braccio, e mi mostrava i frutti del suo sapere. Le poesie di Cattafi mi convinsero e così lo invogliai a scriverne altre. Lui non aveva bisogno, comunque, di essere invogliato perchè possedeva un ardore poetico ineguagliabile.[…] io continuai a far conoscere le sue poesie. Il primo a leggerle fu Corrado Alvaro, il quale rimase favorevolmente impressionato. In quello stesso periodo conobbi Corrado Govoni[…]sottoposi le poesie di Cattafi. Anche il giudizio di Govoni, come già quello di Alvaro, fu molto lusinghiero”.

Nell’ambito di una più ampia manifestazione, organizzata nel solco del Centenario Cattafiano, e in seno alle iniziative programmate dal Comitato Scientifico, accolte e finanziate dalla Regione Siciliana, la Biblioteca Regionale di Messina intende celebrare, in occasione del centenario dalla nascita del poeta siciliano, “la sensibilità artistica e l’esperienza di vita dell’uomo che la incarna”.

La giornata dedicata al poeta avrà inizio la mattina, alle 10, con l’inaugurazione con taglio del nastro di un’Esposizione bibliografico-documentale alla presenza delle autorità, cui seguirà un breve discorso di benvenuto ai partecipanti e di presentazione da parte della direttrice della biblioteca Tommasa Siragusa.

L’allestimento bibliografico comprenderà testi del poeta e di autori contemporanei che con Cattafi hanno condiviso la pulsione poetica e taluni financo legami di sincera e profonda amicizia o di autentica riconoscenza. Citiamo e soltanto a titolo esemplificativo, Guglielmo Iannelli, Nino Pino, Bianca Garufi, Emilio Isgrò, Vann’antò, Giovanni Raboni, Carmelo Aliberti, Vittorio Sereni, Nino Ferraù, Melo Freni, Sergio Solmi.

In ordine poi ai rapporti molto intensi che Cattafi ebbe con l’artista Emilio Isgrò, sarà proiettato un breve video.

Due notevoli bibliografie tematiche, infine, faranno da corollario all’esposizione. Nel pomeriggio, alle 17, si proseguirà con il convegno. Ci saranno i contributi di Giuseppe Rando, già Ordinario di Letteratura italiana UNIME; di Ella Imbalzano, associato di Lingua e Letteratura italiana UNIME e di Giuseppe Amoroso, già Ordinario di Letteratura italiana UNIME. Modererà Rosa Maria Lucifora, Associato di Lingua e Letteratura Latina DISU Potenza, Università della Basilicata, mentre le conclusioni saranno affidate a Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica UNIME.

Quanti non potranno essere presenti fisicamente all’evento, potranno scrivere commenti o quesiti che verranno posti ai relatori nel corso dell’incontro nei post dedicati sulla pagina Facebook della Biblioteca: https://www.facebook.com/bibliotecaregionaledimessina/?ref=bookmarks

L’esposizione bibliografico-documentale resterà visitabile fino al 25 novembre 2022, di mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; nel pomeriggio soltanto il mercoledì dalle 15 alle 17:30. Per visite guidate di singoli,gruppi e scolaresche si consiglia la prenotazione. (urpbibliome@regione.sicilia.it – tel.090674564).

Nella foto: il poeta Bartolo Cattafi

Redazione