“La scommessa di Etna Hitech su Cesame (la storica fabbrica di prodotti sanitari in ceramica, ndr.) potrebbe aprire nuove opportunità per il territorio e per i lavoratori di un’azienda che non ha ancora potuto completare il suo iter di rilancio”. La Cgil di Catania non ha dubbi: “l’obiettivo di rimettere nuovamente in produzione la storica fabbrica, anche in veste di hub innovativo, riveste un’importanza estrema”.

“Cesame – dice la Cgil – è stato un esempio nazionale di resistenza dei suoi lavoratori e anche dell’idea di una Zona industriale etnea finalmente fuori dal limbo delle incertezze”.

“Lavoratori della Cesame e sindacati – si legge nella nota Cgil – hanno assistito al cambio di quattro governi regionali e di altrettanti governi nazionali dall’inizio della battaglia per la rinascita dell’azienda, ai giorni nostri. C’è bisogno di imprenditoria che abbia voglia di scommettersi e di investire e c’è bisogno di nuove idee in questo difficile momento di crisi locale e internazionale”.

“L’intenzione di puntare all’innovazione digitale ci fa ben sperare – dice il sindacato -: ascolteremo con molto interesse la dirigenza di Etna Hitech che ci illustrerà nel dettaglio il suo progetto nei prossimi giorni”.

“La Cgil – chiosa il comunicato – si è intestata sin dall’inizio la battaglia con e per gli ex lavoratori, oggi soci, Cesame, e in questa nuova opportunità non mancherà di far sentire loro il proprio concreto appoggio”.

Redazione