Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi ha oggi consegnato la “Medaglia d’Oro al Valor Civile” (già conferita) al Brigadiere dei Carabinieri Sebastiano Grasso, manifestandogli nell’occasione espressioni di vicinanza e il ringraziamento dell’Arma per il suo atto di valore compiuto nel settembre 2021 quando, durante la celebrazione della Prima Comunione di uno dei suoi figli nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati ad Acireale Catania), era accorso in ausilio dei colleghi intervenuti per sedare una rissa tra due famiglie, venendo purtroppo attinto da un colpo d’arma da fuoco esploso a distanza ravvicinata da uno dei contendenti. Dopo un lungo periodo in ospedale, il sottufficiale, pur riuscendo a salvarsi la vita, non è riuscito ad evitare gli esiti invalidanti causati dal proiettile.

Nella mattinata, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri è giunto a Catania per una visita istituzionale sia presso la sede del Comando Provinciale, che della Compagnia di Caltagirone.

Il Generale Luzi, dopo il suo arrivo all’aeroporto di Catania, si è recato presso la Compagnia Carabinieri di Caltagirone accolto dal Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Gen. C.A. Riccardo Galletta e dal Comandante della Legione “Sicilia” Gen. B. Rosario Castello.

Qui si è intrattenuto con i militari schierati ai quali, in un clima di cordialità, ha espresso loro il proprio compiacimento per la proficua attività istituzionale svolta ed i brillanti risultati operativi conseguiti in un periodo nel quale, la presenza del Carabiniere tra la gente, contribuisce a mitigare i negativi effetti di fattori contingenti determinati da eventi bellici, crisi economica e pandemia.

Nel prosieguo del suo itinerario siciliano, dopo aver visitato un reparto in provincia di Ragusa, il Gen. C.A. Luzi ha raggiunto a Catania la storica caserma “Vincenzo Giustino”, sede del Comando Provinciale, dove è stato accolto dal Col. Rino Coppola incontrando una nutrita rappresentanza di militari e di appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché i vertici della magistratura etnea.

Nella foto: un momento della toccante cerimonia nella quale il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Teo Luzi, consegna la Medaglia d’oro al Valor Civile al Brigadiere Sebastiano Grasso

Redazione