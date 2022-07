Trasporta persone inferme con l’autoambulanza senza essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista per i mezzi di soccorso. Succede a Caltagirone (Catania), dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 47enne del posto.

I militari, impegnati in un servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno concentrato la loro attenzione sul presidio Ospedaliero “Gravina e Santo Pietro” laddove gli esiti di un’accurata attività info investigativa li ha condotti a verificare la regolarità dei mezzi di soccorso utilizzati all’interno della struttura, procedendo al controllo, tra le altre, di un’autoambulanza modello Fiat Ducato: a bordo del mezzo (che recava le scritte “Ambulanza”, “Assistenza sanitaria” e “Onlus”) i militari hanno trovato due occupanti che si sono qualificati quali autista e passeggero.

“I due – scrivono i Carabinieri -, abbigliati con indumenti normalmente utilizzati dagli operatori sanitari/soccorritori, hanno riferito di essere in procinto di trasportare una paziente dall’Ospedale al domicilio. Dopo qualche minuto – aggiungono -sopraggiungeva il 47enne, legale rappresentante dell’associazione, abbigliato con una t-shirt con le scritte ‘autista soccorritore’ e ‘Associazione volontariato Croce Caltagirone”.

“L’uomo – secondo la nota dell’Arma -, alle richieste dei militari di esibire la documentazione autorizzativa, ha sostenuto di non avere documentazione da esibire e di essere in regola in quanto, a suo avviso, non vi era alcuna autorizzazione da chiedere all’ASP”.

“A seguito di un approfondito controllo – si legge nel comunicato – i militari hanno accertato diverse irregolarità riferibili al mezzo che, benché in regola con i documenti di circolazione, è risultato privo di autorizzazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente per il trasporto di soccorso infermi, con un chilometraggio superiore a quello consentito, oltre il quale il mezzo va sostituito e non destinato al soccorso o trasporto degli ammalati”. Ma le irregolarità, secondo gli inquirenti, non si fermano qui: il veicolo avrebbe superato i 7 anni di vita dalla prima immatricolazione. L’ambulanza è stata quindi sottoposta a sequestro dai militari, atto successivamente convalidato dal Gil del Tribunale calatino.

I Carabinieri hanno effettuato una verifica sulla strumentazione medica a bordo ed hanno constatato l’assenza degli estintori che avrebbero dovuto essere collocati all’interno dell’abitacolo. Il 47enne era già stato deferito a marzo dall’Arma di Caltagirone per la commissione di analoghi reati.

Nella foto: i Carabinieri di Caltagirone che hanno denunciato il 47enne

