“Ora basta! Catania è sempre sommersa dai rifiuti. Paghiamo tasse altissime per una gestione pessima, che ha trasformato la città in una discarica a cielo aperto!”.

Il Movimento 5 Stelle del capoluogo etneo dichiara guerra all’emergenza rifiuti con una manifestazione di protesta (venerdì 10 giugno ore 18 piazza Stesicoro) contro l’Amministrazione comunale che finora non è riuscita a risolvere questo gravissimo problema. Una situazione che con l’approssimarsi dell’estate rischia di diventare una vera e propria emergenza.

Ormai la città, dalla periferia al centro storico, è sommersa dalla spazzatura. Nelle scorse settimane la Giunta municipale aveva assicurato che il problema sarebbe stato risolto, invece la gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti.

“Scendiamo in piazza contro questa amministrazione che sta mortificando noi cittadini e il nostro territorio – dicono i Cinque Stelle -, scendiamo in piazza contro il governo Musumeci che non ha risolto i problemi della gestione rifiuti, trasformando la Sicilia in una mega isola non ecologica”.

“Scendiamo in piazza per svegliare le coscienze assopite e resilienti, per dare un segnale forte, concreto, per dire basta a questo scempio”.

