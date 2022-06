I dipendenti comunali di Catania percepiranno gli arretrati stabiliti dalla Commissione straordinaria, in esecuzione del parere del Ministero dell’Interno richiesto dallo stesso Comune per “l’insinuazione nella massa passiva del credito vantato dai dipendenti per la corresponsione del salario accessorio e premiale, relativamente agli anni 2018 e retro”.

E’ stata la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata per il dissesto, che ha provveduto a trasferire all’Amministrazione Comunale la somma necessaria a retribuire il personale, comprensiva di oneri previdenziali e Irap.

“L’avvenuta emissione del mandato di pagamento nei confronti del Comune è stata comunicata, oggi, dalla stessa Commissione Straordinaria nel corso di un incontro in Municipio con il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, a cui ha partecipato anche il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro”, afferma una nota del Comune.

“Roberto Bonaccorsi ha preso atto con vivo compiacimento del provvedimento della Commissione Straordinaria, tanto atteso dai dipendenti, e dopo una rapida verifica con la direzione comunale Personale ha annunciato che la corresponsione degli emolumenti avverrà entro il prossimo mese di luglio”.

