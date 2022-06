A Bronte (Catania) a quasi un anno dalla prima edizione torna la manifestazione “Tramonto sull’Etna”, la passeggiata da Piano dei Grilli al rifugio di Monte Ruvolo, meravigliosa terrazza sui Nebrodi che permette di vedere uno spettacolare tramonto.

“L’iniziativa – spiega il comunicato del Comune – è stata voluta dal sindaco di Bronte, Pino Firrarello, che, con la sua rinomata passione per il proprio territorio, intende valorizzare i sentieri e le meraviglie dell’Etna ai fini turistici”.

“Tutta l’Etna è una vera meraviglia della natura – dice Firrarello –. Noi spesso non conosciamo questi tesori e non ci rendiamo conto del valore che custodiscono. Fino ad oggi per il turista recarsi a Bronte vuol dire incontrare una cucina particolare al sapore di pistacchio, tante tradizioni ed il fascino della storia di un popolo che affonda le sue radici nel passato. Ma potrebbe essere anche ammirare boschi, prati e paesaggi intatti, dove nessun rumore filtra se non quelli della stessa natura, dominati dall’imponenza dell’Etna”.

“Ed è questo che – prosegue il sindaco -, attraverso le escursioni che abbiamo effettuato durante la primavera con i ragazzi della scuola e manifestazioni come questa intendo far conoscere. Un ambiente naturale e scorci meravigliosi che nulla hanno da invidiare ai panorami dei parchi o dei monti più famosi”.

Il raduno è previsto domani alle ore 17.30 a Piano dei Grilli, raggiungibile tranquillamente in auto dalla suggestiva strada in basolato lavico. Da lì con una breve passeggiata, resa rilassante dal fresco della sera, si potrà arrivare fino a monte Ruvolo.

L’evento è organizzato insieme con la sezione di Bronte del Cai (Club alpino italiano) prezioso partner del Comune in questa ed in tutte le escursioni che in questi mesi sono state organizzate.

Nella foto: tramonto a Monte Ruvolo, versante brontese dell’Etna

Redazione