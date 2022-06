Un Martoglio nuovo, inedito e – come sempre – esilarante sarà ancora una volta protagonista del nuovo volume di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, “La Divina Commedia di don Procopio Ballaccheri (Inferno Canti I-XXI)” (Giuseppe Maimone editore), che sarà presentato Giovedì 30 giugno, alle 20,30, presso il Cortile Russo Giusti di Belpasso (Catania), in via II Retta Levante 171, in occasione del centenario della morte del grande commediografo belpassese.

All’evento (organizzato dal Comune di Belpasso e promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni martogliane) parteciperanno i curatori dell’opera, l’editore Maimone, la giornalista Alessandra Barbato (che coordinerà la presentazione) e l’attrice Francesca ferro che leggerà dei brani del volume.

Sarah Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla, cui si devono fondamentali studi critici sui maggiori autori tra Otto e Novecento – Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello, Martoglio, Patti, solo per ricordarne solo alcuni – , con questo libro, ci restituiscono, con un ricco apparato critico, la gustosissima parodia martogliana della ”Divina Commedia”, apparsa a puntate sul settimanale umoristico “d’Artagnan” (fondato e diretto dallo Martoglio), e, soprattutto, della Catania e dei catanesi del tempo, mediante uno “schioppiettante” dialetto, ricco di doppi sensi, allusioni, ambiguità e fortemente creativo.

Fra gli innumerevoli personaggi che popolano la parodia del belpassese, ci sono l’avversario Giacomo Patti, i poeti Mario Rapisardi e Peppi Burrello, i politici De Felice, di San Giuliano e Carnazza. E poi musicisti (Frontini), giornalisti (Tino Perrotta), commediografi (Pippo Marchese), addirittura ecclesiastici come il cardinale Giuseppe Francica Nava. Insomma un Martoglio da non perdere assolutamente.

Nella foto: Nino Martoglio in un disegno dell’epoca

Redazione