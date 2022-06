“Bilancio di previsione 2022 e rendiconto 2021, M5S: Belpasso brancola nel buio”. Il Movimento 5 Stelle attacca l’Amministrazione comunale della cittadina etnea considerandola “inadempiente” sullo strumento finanziario, malgrado siano passati 160 giorni dall’inizio dell’anno.

Dice il capogruppo pentastellato in Consiglio comunale, Damiano Caserta: “La maggioranza Motta tarda a portare i documenti per la previsione di bilancio del 2022 e sul consuntivo del 2021 su cui la Regione Siciliana ha avvisato che è prossima l’azione ispettiva”. E è proprio dalla recente circolare diffusa nei confronti dei comuni inadempienti da parte dell’assessorato regionale delle Autonomie locali che il M5S parte per stigmatizzare l’operato della Giunta comunale sull’argomento.

“Non c’è stato nemmeno un anno dei quattro trascorsi”, ricorda il Consigliere Caserta, in cui l’Amministrazione Motta sia riuscita ad adempiere in tempo rispetto agli obblighi relativi alla redazione dei documenti di bilancio preventivi e consuntivi”.

“L’Assessorato regionale agli Enti locali precisano gli attivisti del M5S di Belpasso – ha inviato una circolare con cui ricorda che il termine del 30 aprile per la redazione del consuntivo 2021 è già trascorso ed avvisa che con successiva circolare verrà avviato analogo procedimento per quanto concerne l’approvazione del bilancio di previsione 2022-24, il cui termine Roma ha già prorogato diverse volte, fino all’ultima prevista per il prossimo 30 giugno”.

“Quando – afferma ironicamente Caserta – , col loro comodo, Motta e soci decideranno di convocare la commissione bilancio ed il consiglio comunale, sono sicuro che attueranno la solita tattica dell’emergenza e dell’urgenza obbligandoci a sedute rapide e inconcludenti in cui tutti, compresi i consiglieri di maggioranza, votano un documento contabile che nessuno conosce a fondo perché non saremo stati messi in condizioni di studiarlo a dovere”.

“A ciò – aggiunge il capogruppo dei 5 Stelle – si aggiunga che un ramo fondamentale dell’Amministrazione, quello che fa capo all’Azienda speciale Etnambiente, risulta ancora senza presidente e monca nel Consiglio di amministrazione”.

“Per la cronaca – conclude la nota del Movimento – , per la previsione di bilancio 2021, quella società ha presentato i documenti a quattro giorni dalla fine dell’anno da programmare. Di questo fallimento politico chi risponde?”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione