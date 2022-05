Si avviano alla fase conclusiva i lavori di riqualificazione di piazza Duomo, nel centro storico del Comune. Dopo la rimozione dell’asfalto che fin dagli anni ’70 ricopriva la pavimentazione originaria, sono state rimosse le basole rimaste che saranno ricollocate insieme a nuove lastre di pietra in modo da restituire alla piazza un aspetto coerente con il valore storico-culturale del centro storico.

Inoltre, sono stati espiantati gli alberi e ricollocati nelle vicinanze. I lavori vengono realizzati grazie a un finanziamento di quasi 330 mila euro dell’assessorato alle Infrastrutture in aggiunta a fondi per 348 mila euro messi a disposizione dal Comune, destinati anche agli interventi sulla rete idrica che si sono resi necessari in corso d’opera.

La fine dei lavori è prevista per il mese di agosto. L’intervento rientra in una più ampia serie di interventi finanziati dalla Regione per la valorizzazione del centro storico di Partinico.

Nella foto: Partinico, piazza Duomo durante i lavori di restyling

Redazione