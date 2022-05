” ’ a causa di attività antropiche (dell’uomo. ndr.) che stanno trasformando pesantemente un grande patrimonio di natura e di paesaggio, in gran parte ricadente in Siti Natura 2000″.

Legambiente Sicilia denuncia “lo scempio” che si sta commettendo in uno dei luoghi più belli della Sicilia. E a distanza di tanti anni dalla storica marcia alla quale parteciparono centinaia di persone per evitare uno scempio annunciato (e poi evitato grazie alla mobilitazione dei cittadini), chiama a raccolta chi ha a cuore il futuro di quello splendido tratto di costa per salvare il salvabile.

Domenica 29 maggio 2022 si svolgerà una “grande manifestazione/marcia per accendere i riflettori su quanto sta accadendo e per difendere un patrimonio di tutti”. Appuntamento alle 9.30 all’ingresso della Riserva Naturale dello Zingaro (lato Scopello).

Per comprendere che siamo quasi al punto di non ritorno, basta leggere la nota dell’associazione ambientalista.

“Aumento di nuove costruzioni e ampliamento delle esistenti – si legge nella denuncia – , consumo di suolo e perdita di habitat, privatizzazione dei tradizionali accessi pedonali al mare, chiusura dei sentieri storici, introduzione di specie esotiche invasive, movimentazione di terre in zone fragili ed in frana, vincolate dal Piano di Assetto Idrogeologico e da vincoli Archeologici e Paesaggistico”.

Una manifestazione, dice Legambiente, da organizzare “in continuità con l’imponente marcia dello Zingaro che 42 anni fa si oppose alla costruzione di una nuova strada, portando all’istituzione della prima riserva naturale siciliana”.

