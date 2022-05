L’attrice catanese Guia Jelo compie oggi settant’anni. Lo dichiara lei stessa nella sua pagina Facebook, riprendendo un post bellissimo che il figlio Vincenzo Giorgianni (“il mio supremo uomo”, come lo definisce) le ha dedicato.

Guia Jelo, formatasi artisticamente nella scuola del Teatro Stabile di Catania e in quella del Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio Streheler, è famosa in tutta Italia per le tante performance eseguite sul palcoscenico, in televisione e al cinema, interpretando le opere dei più grandi autori siciliani, da Verga a Martoglio, da Pirandello a Camilleri, riscuotendo ovunque grande successo.

Questo il testo scritto per lei da suo figlio.

***

“Ieri? Oggi? Non l’ho ancora capito dopo cinquant’anni (i miei): quello che so è che la mia mamma compie 70 anni… la mia mamma ragazzina, la mia mamma figlia, la mia mamma che quando mi guarda mi supplica, supplica amore senza sapere che il mio lo ha e lo avrà sempre, incondizionato; la mia mamma con la quale litigo tutto il giorno, la mia mamma, che quando mi chiama non riesco a non risponderle e alla quale non appena rispondo chiedo “ma perché ti ho risposto?”… la mia mamma, che poi, se non mi chiama la chiamo io, perché, alla fine, ho bisogno di litigare con la mia mamma”.

“La mia mamma che nella vita ha avuto successo, per il quale non ha mai dovuto ringraziare nessuno. La mia mamma che non è mai scesa a patti con la sua coscienza. La mia mamma alla quale forse in tanti dovrebbero dire ‘grazie”.

“La mia mamma che ha un carattere tremendo ma che ha un talento incredibile con cui tutti hanno un tremendo timore di confrontarsi (la mia mamma questo non lo dirà mai pubblicamente ma io, lei e… loro, sappiamo che è vero). La mia mamma che, non c’é niente da fare, è, è stata, e sarà sempre la mia mamma. Vincenzo. Se non si è capito… tuo figlio!”.

Nella foto: l’attrice catanese Guia Jelo

Redazione