«Sarà pubblicato domani un avviso pubblico per l’avvio di un progetto innovativo per la fornitura di cannabis terapeutica da utilizzare in campo medico In Sicilia». Lo riferisce l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla.

«Bisognerà comunque attendere – prosegue l’assessore della giunta Musumeci in una nota pubblicata dal sito della Regione Sicilia – il rilascio preventivo delle autorizzazioni alla sperimentazione da parte del Ministero della Salute. Dopo avere individuato, con la procedura di evidenza pubblica, il partenariato che abbia le adeguate competenze tecniche, professionali e finanziarie per la realizzazione dell’intera filiera, la Regione si attiverà richiedendo l’autorizzazione preventiva per lo sviluppo del progetto».

«Da un lato quindi, saremo in grado di rispondere alle richieste derivanti dal fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di produzione di cannabis terapeutica – conclude Scilla – dall’altro lato, potremo così offrire una nuova occasione di reddito agli agricoltori siciliani».

Nella foto: l’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, Toni Scilla

Redazione