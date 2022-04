“La Calabria entra nei circuiti internazionali del turismo culturale grazie all’Università Mediterranea di Reggio Calabria”. A segnalarlo a L’Informazione lo stesso Ateneo, che specifica come i comuni di Brancaleone, Bruzzano Zeffiro, Ferruzzano, Staiti e Bagnara Calabra, siano entrati nell’Itinerario Culturale Europeo della Vite e del Vino “Iter Vitis” del Consiglio d’Europa.

La presentazione di questi importanti riconoscimenti si terrà sabato 30 aprile 2022 alle 9, 30 presso la Biblioteca Comunale di Brancaleone e lunedì 2 maggio 2022 alle 17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Bagnara Calabra.

“Il progetto Iter Vitis del Consiglio d’Europa – si legge nella nota dell’Università calabrese – si propone di mappare, difendere e promuovere il patrimonio di vitigni storici e antichi e la cultura della vite e del vino, incentivando forme di turismo consapevoli e sostenibili rivolte soprattutto ai giovani attraverso una nuova prospettiva di viaggio, che rinnova e migliora l’offerta enoturistica dei territori del paesaggio rurale europeo. Il viaggiatore, a diretto contatto con le aziende vinicole locali e le comunità, potrà informarsi sulle tecniche di coltivazione e vinificazione, acquisendo al contempo familiarità con i miti e i simboli legati a questa ricca cultura, grazie all’organizzazione all’interno dell’itinerario di incontri culturali e didattici”.

“Il paesaggio – spiega il Prof. Francesco Calabrò, Responsabile Scientifico dell’UNESCO Med Lab – rappresenta un fattore di primaria importanza per la scoperta del territorio calabrese e un elemento di grande attrattività, ed in tale visione i riconoscimenti ottenuti costituiscono una tappa importante nel processo di valorizzazione delle risorse culturali presenti in questi territori. La cultura della vite e del vino e il paesaggio viticolo sono una delle espressioni del patrimonio materiale e immateriale di una comunità, una componente essenziale della storia di un territorio, segni che possono essere letti e vissuti, ed è questo l’assunto alla base dell’Itinerario “Iter Vitis”.

Durante gli eventi di presentazione dei riconoscimenti, si svolgeranno le tavole rotonde introdotte dal prof. Francesco Calabrò, cui prenderanno parte Roberta Alberotanza (Task Force per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del CoE – Responsabile Sezione Itinerari Culturali, UNESCO Med Lab) ed Emanuela Panke (Presidente Federazione italiana Itinerario Culturale CoE “Iter Vitis Les Chemins de La Vigne) oltre a numerosi altri docenti universitari ed esperti locali.

“L’incontro di sabato – dice Giovanni Alessi, vicesindaco di Brancaleone – rappresenta una tappa fondamentale in un processo di riscatto che vede protagonisti i Territori grazie all’importante contributo dell’Università, patrimonio di idee e di progetti in special modo per le società locali caratterizzate come aree interne, ma oggi protagoniste di un dinamismo e di una volontà amministrativa nuovi, che si candidano a mete turistiche privilegiate. Da qui la necessità di intraprendere un cammino di qualificazione dell’offerta culturale del Comune di Brancaleone attraverso l’importante collaborazione con l’Università Mediterranea che, grazie ad iniezioni di nuova conoscenza sotto forma di ricerca applicata, potrà contribuire alla realizzazione di importanti progetti di cambiamento”.

