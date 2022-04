“Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno emesso a Roma la sentenza con cui hanno accolto la nostra eccezione. La Procura della Corte dei Conti, infatti, si era opposta alla decisione operata dalla sezione giurisdizionale della stessa Corte nell’aprile del 2021, che aveva eliminato l’interdizione di 10 anni ai componenti della mia giunta, in merito al dissesto finanziario del Comune di Catania”.

L’ex sindaco del capoluogo etneo, su Facebook, esprime “soddisfazione” per questa sentenza e, unitamente al post, pubblica una foto (riproposta da noi) che lo ritrae mentre sta tenendo un comizio con una piazza stracolma (un messaggio per una candidatura futura?).

“Le sezioni riunite – scrive Bianco – , come eccepito dai nostri legali, hanno stabilito un principio importante: la Corte dei Conti non può comminare la sanzione interdittiva, ma solo accertare eventuali presupposti di fatto della responsabilità”.

“Quindi la sentenza di primo grado che ha escluso l’interdizione chiesta dal pubblico ministero è corretta”, spiega l’ex ministro dell’Interno. “Anche la sentenza odierna, dunque – aggiunge Bianco -, va nella direzione che abbiamo registrato sin dall’inizio di questa vicenda giudiziaria: in ogni grado di giudizio è stato via via eroso l’impianto accusatorio della procura. E anche nei prossimi appuntamenti avremo modo di confermare la piena legittimità dei nostri comportamenti”.

Nella foto: l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco mentre sta tenendo un comizio

Redazione