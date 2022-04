A Calatabiano (Catania) 49 persone finiscono nella rete dei Carabinieri della locale Stazione perché con dichiarazioni false intascavano il reddito di cittadinanza per un danno complessivo all’erario di 350 mila Euro. Un fatto su cui sui i militari hanno fatto luce grazie alle costanti attività di controllo.

La verifica in particolare, svolta con il supporto della sede dell’Inps di Giarre, territorialmente competente, è stata incentrata sulla disamina di una grande mole documentale, che è stata minuziosamente riscontrata per accertarne la veridicità.

“Sono state esaminate – scrive l’Arma in un comunicato – le posizioni di oltre 400 percettori che, nei casi in questione, hanno evidenziato omissioni ed “imprecisioni” anagrafiche dello stesso beneficiario o di componenti del proprio nucleo familiare nelle attestazioni prodotte a corredo della richiesta, per addivenire, così, all’alterazione dell’indicatore Isee, tale da poter consentire la concessione del reddito di cittadinanza o la sua fruizione con una somma di denaro maggiorata”.

“Dagli indebiti beneficiari pertanto, nella maggioranza dei casi e seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio degli indagati, risulta essere stata attestata la falsa residenza nel comune di Calatabiano mentre, in dieci casi (provenienti da uno stato estero) è stata invece falsamente dichiarata la permanenza da almeno un decennio nel territorio nazionale italiano”.

“Singolare, inoltre, la ‘dimenticanza’ da parte di un beneficiario dell’annotazione di provvedimenti cautelari, trovandosi egli stesso agli arresti domiciliari per reati in materia di droga oppure, analogamente, della detenzione in carcere di un figlio che, in uno dei casi, aveva agevolato la commissione di reati a beneficio di un’organizzazione criminale di tipo mafioso”.

Nella loro globalità le singole fruizioni delle somme di denaro, al momento della verifica da parte dei Carabinieri, hanno causato un danno all’erario di circa 350 mila euro.

“L’attività – si legge nella nota – rientra nel continuo monitoraggio dell’Arma sull’indebita percezione di denaro pubblico del Reddito di cittadinanza che, purtroppo, ha spesso disatteso le reali intenzioni del legislatore di intervenire a favore della popolazione più bisognosa. Le numerose operazioni condotte dai Carabinieri in ambito provinciale, anche in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno consentito negli ultimi 12 mesi di acquisire elementi indiziari sul conto di oltre 200 persone che, con false attestazioni, hanno indebitamente beneficiato delle somme di denaro pubblico loro destinate per un ammontare complessivo di circa 1 milione 500 mila Euro”.

Nella foto: la Stazione dei Carabinieri di Calatabiano (Catania)

Redazione