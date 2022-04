“Avvisiamo la cittadinanza che da domani, mercoledì 20 aprile, l’Isola Ecologica di Belpasso (Catania) verrà riaperta come da ordinanza sindacale n.26 del 19/4”. Lo spiega oggi il sindaco della città etnea Daniele Motta dando una risposta indiretta al M5S che stamane aveva denunciato (vedi articolo su L’Informazione) un “crollo” della raccolta differenziata in coincidenza con la sospensione del servizio del Centro comunale raccolta assicurato fino allo scorso febbraio dall’Isola ecologica.

“Il macchinoso impianto burocratico – dice Motta – legato ai lavori di ammodernamento previsti e obbligatori dell’Isola Ecologica (motivo per cui si era dovuto chiuderla) sta prevedendo tempi d’attesa troppo lunghi non dipendenti dalla volontà di questa Amministrazione. Tutto l’iter, tutt’ora in corso, è seguito con grande priorità, tra gli altri, dall’assessore all’Ecologia, Andrea Magrì”.

“Una città come Belpasso e suoi cittadini – seguita il sindaco -, così ben disciplinati sul tema della raccolta differenziata, non può attendere ancora, pertanto, visti e accertati ulteriori tempi d’attesa per i lavori, ho deciso di riaprire l’Isola Ecologica con una specifica ordinanza sindacale”.

“Belpasso – conclude Motta -, fatta eccezione per quei pochi ma cronici incivili, è sempre stata una popolazione virtuosa e con essa la politica sempre particolarmente attenta alla tematica, ricevendo per questo parecchie soddisfazioni. Non intendiamo, dunque, perdere ulteriori punti su questo fronte. Da qui la necessità della mia ordinanza di apertura odierna”.

Nella foto: la locandina del Comune di Belpasso (Catania) che pubblicizza la riapertura dell’Isola ecologica

