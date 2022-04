Egr. Direttore,

in merito al Suo articolo pubblicato il 28/04/2022 “BELPASSO, PD, elezioni: Futuro in “campo Largo”. Spina Coordinatore”, ci corre l’obbligo di fare alcune precisazioni, senza le quali la posizione del PD potrebbe essere travisata dai Suoi lettori. Confidando che voglia pubblicarle.

Nel comunicato inviatoLe, dietro Sua gradita richiesta, abbiamo specificato che a Belpasso il PD ripropone lo stesso schema di coalizione avviato sul piano regionale. Percorso che, alla fine del confronto, ha registrato la convergenza delle forze progressiste (5stelle, Sinistra Italiana, Art.1, Verdi, Cento Passi e PSI) per la competizione elettorale regionale.

Lo stesso percorso vedrà impegnato il PD Belpassese nella prospettiva elettorale locale del 2023. Il PD belpassese intende chiarire che la propria piattaforma programmatica sarà offerta al confronto con tutte le ENERGIE progressiste (il Campo Largo) del Territorio con seria volontà di dialogo.

E’ risaputo che sul piano locale esistono delle soggettività, non sempre organizzate, portatrici di valori e sensibilità da noi condivisi, e che intendiamo coinvolgere nel progetto di rilancio di Belpasso. Ecco perché, sul piano locale, il “campo largo” va oltre le sigle dei partiti.

Il nostro è un percorso di dialogo e confronto. Qualsiasi altra interpretazione e/o forzatura è fuorviante. A meno che non ci sia un retropensiero. Non pensiamo sia il Suo caso. Per ulteriori eventuali chiarimenti mi ritenga a Sua disposizione.

Nella foto: il Coordinatore del Circolo del Pd di Belpasso (Catania), Saro Spina

Saro Spina

Coordinatore del Circolo PD Belpasso