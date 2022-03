“Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci fa i suoi in spot tv con i fondi europei. Per questo chiediamo l’intervento della Corte dei Conti”. Lo denuncia il segretario del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo in questa “calda” anti vigilia delle elezioni d’autunno.

“Con quali fondi la Regione Siciliana paga gli spot in onda su alcune emittenti nazionali? C’è il rischio che il governo Musumeci faccia un uso improprio di risorse europee per propagandare la sua (fallimentare) attività i governo”.

Barbagallo ha presentato una interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana, con cui “si chiede di conoscere il costo per la realizzazione dello spot pubblicitario e quello per l’acquisizione degli spazi televisivi”.

“Già a gennaio – dice Barbagallo – avevamo depositato una interrogazione analoga per un altro spot, senza avere alcuna risposta dal Governo. E ora ne viene trasmesso uno nuovo nelle emittenti nazionali che vede il presidente della Regione prodigarsi nella sua attività istituzionale con una una evidente finalizzazione elettorale, in ragione della scadenza del mandato a novembre 2022”.

“Chiediamo a Musumeci – conclude il segretario del Pd regionale – di chiarire i punti relativi ai costi imputabili per la realizzazione e la diffusione dello spot che contengono, secondo noi, profili oggetto dell’attenzione della Corte dei Conti”.

Nella foto: il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci

Redazione