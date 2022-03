“Pfizer Catania, modello del rischio di un declino. Rilanciamo il sistema industriale del nostro territorio”, è il titolo dell’Agorà Democratica di Catania che si terrà domani, 18 marzo, con inizio alle 16 presso “Il Principe Hotel”, su iniziativa dell’Unione Provinciale Catania del Partito Democratico. Parteciperà ai lavori il vicesegretario nazionale del Pd, Peppe Provenzano.

“Le Agorà Democratiche – si legge in una nota del Pd del capoluogo etneo – che si svolgono in tutta Italia dall’anno scorso, rappresentano un momento di confronto, voluto dal segretario nazionale dem Enrico Letta, per proporre idee che, tramite una piattaforma digitale, verranno offerte alla comunità Pd. Le più rappresentative di queste entreranno nella discussione per la costruzione dell’agenda politica del Partito Democratico e dell’intero centrosinistra”.

Nella foto: lo stabilimento Pfizer di Catania

Redazione