L’auto di scorta di Giovanni Falcone su cui il 23 maggio 1992 viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, arriva a Milano. La teca coi resti della Fiat Croma devastata dai 500 kg di tritolo della Strage di Capaci sarà esposta davanti a Palazzo Reale dal 17 al 22 marzo 2022.

“L’esposizione – dicono gli organizzatori – è promossa dal Comune di Milano, che ha entusiasticamente accettato la proposta di WikiMafia e dell’associazione Quarto Savona Quindici di permettere ai cittadini milanesi di vedere quello che è un vero e proprio monumento contro la mafia nel cuore della città. La teca giungerà nel capoluogo lombardo grazie alla Polizia di Stato”.

Di fianco alla teca vi sarà un totem commemorativo di tutte le vittime innocenti delle mafie, in particolare di quelle delle stragi del 1982 e del 1992, con un qr-code che rimanderà all’elenco e alle storie delle 1006 vittime.

Giovedì 17 marzo, alle 15:00, vi sarà la cerimonia di inaugurazione dell’installazione davanti a Palazzo Reale. Interverranno:

Beppe Sala, Sindaco di Milano;

Giuseppe Petronzi, Questore di Milano;

Pierpaolo Farina, Presidente e direttore di WikiMafia;

Tina Montinaro, vedova di Antonio e presidente di Quarto Savona Quindici.

Tina Montinaro incontrerà il giorno successivo alle 11:00 le scuole milanesi davanti alla teca, per un momento di memoria e confronto con gli studenti.

Ecco tutti gli eventi organizzati da WikiMafia in occasione della 27^ giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a Milano e sui social. Questo palinsesto di iniziative è in collaborazione con diversi soggetti (Comune di Milano, Quarto Savona Quindici, Polizia di Stato, Università degli Studi di Milano).

Lunedì 14 marzo, h 18:30. Convegno. “Fine Pena, quando? L’impegno antimafia e la riforma dell’ergastolo ostativo“. Luogo: Palazzo Reale, Sala Conferenze 3° piano, Piazza Duomo 14. Clicca qui per info e modulo di registrazione.

Da giovedì 17 a martedì 22 marzo. Esposizione in Piazza Duomo, davanti a Palazzo Reale, della teca contenente i resti della Quarto Savona Quindici, l’auto di scorta del dott. Falcone. Liberamente visitabile a qualsiasi ora.

Venerdì 18 marzo, h 11:00. Incontro con Tina Montinaro e le scuole milanesi davanti alla teca contenente i resti della Quarto Savona Quindici, a Palazzo Reale. Se sei una classe o una scuola, per partecipare compila questo modulo.

Da sabato 19 a lunedì 21 marzo. Campagna social nazionale “#EranoSemi, Siamo Foresta“, in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie.

Evento Conclusivo. Lunedì 21 marzo 2022, h 18:00. Erano Semi. La Torre, dalla Chiesa, Falcone, Borsellino e le altre vittime innocenti delle mafie. Luogo: Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7. Momento di ricordo delle Stragi del 1982 e del 1992 con alcuni familiari delle vittime. A seguire lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie con oltre 50 ospiti tra esponenti delle istituzioni, della società civile, artisti, attivisti, studenti.

“Chiediamo a tutte e tutti i cittadini milanesi – proseguono gli organizzatori – di partecipare agli eventi e di diffondere questo programma. E a tutte le persone che ci seguono in Italia di partecipare alla campagna social e far partire le proprie ‘catene di memoria’. Dimostriamo ancora una volta che la frase ‘Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi” non è solo uno slogan!”.

