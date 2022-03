“Salario minimo garantito e politiche del lavoro”, è il tema della conferenza organizzata dal Movimento 5 Stelle che si svolgerà sabato 2 aprile alle 17,30 a Belpasso (Catania) presso la sala conferenze della biblioteca comunale (via Francesco Crispi, 20) alla quale parteciperanno le deputate regionali Gianina Ciancio e Ketty Damante, la senatrice Nunzia Catalfo e il consigliere comunale Damiano Caserta.

“In Italia – spiegano gli organizzatori – ci sono all’incirca 4,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che ricevono retribuzioni, in busta paga, ben al di sotto di quella soglia minima che vale a rendere libera e dignitosa la propria esistenza e quella dei propri familiari a carico. Questa penalizzante condizione affligge soprattutto giovani e donne”.

“I settori di attività – si legge nel comunicato del movimento – più esposti sono il turismo, la ristorazione, la logistica, i beni e le attività culturali, le attività di cura e assistenza delle persone”.

“Siamo l’unico paese europeo – seguita il gruppo pentastellato – in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990. Così si sono abbassate sia la qualità del lavoro sia la produttività”.

“Il salario minimo – conclude la nota – diventa ancora più urgente in questo momento e il Movimento 5 Stelle continua a considerarlo un argomento prioritario. Al Senato c’è un disegno di legge del M5S che interviene per disciplinare la materia una volta per tutte”.

