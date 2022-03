Belpasso si unisce per dire No alla guerra. E lo fa l’8 marzo attraverso la partecipazione di tutte le scuole presenti nella cittadina in provincia di Catania con un corteo organizzato dal Comune.

“Bisogna stare uniti, bisogna ritrovarsi e manifestare per condividere quei temi che sono fondamentali per l’essere umano: la pace, dire no alla guerra e no alle armi, i diritti dei bambini”, dice il sindaco Daniele Motta.

Da Nord a Sud, l’Italia si mobilita contro la guerra in Ucraina. Tutte le scuole del territorio, su iniziativa del Comune di Belpasso (precipuamente l’assessorato all’Istruzione coordinato da Fiorella Vadalà), con il coordinamento dei dirigenti scolastici, si daranno appuntamento alle 9.30 in piazza Sant’Antonio .

Uniti dietro un simbolico striscione NO ALLA GUERRA, il corteo avanzera’ verso la villa Comunale dove saranno previsti alcuni interventi. Tra i protagonisti gli studenti e le insegnati delle scuole “Giovanni Paolo II” di Piano Tavola, “Nino Martoglio”, “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso nonché il “Francesco Redi” e l’Istituto paritario “Insieme per il domani”.

Al corteo sono invitati tutti coloro i quali che a vario titolo volessero partecipare: studenti universitari, genitori, associazioni, enti, singoli cittadini o gruppi organizzati.

Redazione