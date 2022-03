“Aiutiamo il popolo Ucraino in questo momento di grave difficoltà”. Il Comune di Belpasso (Catania) sta organizzando una raccolta beni di prima necessità da inviare alla popolazione civile, vittima di questo assurdo conflitto. Associazioni, enti, privati cittadini…tutti possono contribuire secondo le proprie possibilità.

I punti di raccolta saranno due: il CENTRO COM di via Carmelo Magrì, , il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ, dalle 15.00 alle 19.00., e il Centro di aggregazione (ex casa La Rosa), via Emanuela Setti Carraro, Piano Tavola, il VENERDÌ, dalle 15.00 alle 19.00 .

“Partiremo con la raccolta da martedì 8 marzo”, si legge nella nota del Comune. “Una volta fatti i pacchi, con l’aiuto dei nostri straordinari volontari, Misericordia e Protezione Civile, li spediremo settimanalmente mediante il supporto di un’associazione Italo-Ucraina”.

Questi i beni di cui attualmente necessitano i profughi Ucraini: medicinali, tachipirina, antidolorifici, disinfettanti, antinfiammatori, antibiotici, garze, bende, cerotti.

Prodotti per l’igiene: pannolini, assorbenti, carta igienica, salviette umidificate, dentifrici, spazzolini (tutto nuovo e chiuso).

Cibo: cibo in scatola e cibo secco (pasta, riso, legumi, biscotti, marmellate, latte, etc).

Redazione