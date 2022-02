Il nuovo Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, incontra la Giunta comunale nella sede del comune di Palazzo degli elefanti ed esorta gli amministratori :”Impegnatevi per l’educazione dei giovani”. Per la sua prima uscita ufficiale, Renna ha scelto di incontrare la politica, perché è dalla politica che dipende il futuro di una comunità.

Ad accoglierlo il vicesindaco facente funzioni di sindaco, Roberto Bonaccorsi, con tutti gli assessori del governo cittadino, il capo di gabinetto e i vigili urbani in alta uniforme.

Mons. Renna, accompagnato dal parroco della Cattedrale Mons. Barbaro Scionti, ha apprezzato le prestigiose sale del Municipio impreziosito dalle opere d’arte di Sciuti e altri tesori d’arte esposti nei decenni scorsi dal compianto Luigi Maina, storico cerimoniere del Comune di Catania, più volte ricordato durante la visita del prelato nel palazzo di città.

Dopo un breve colloquio riservato con il sindaco facente funzioni, Mons. Renna ha incontrato tutta la giunta comunale:”Rivolgo tramite voi – ha detto l’Arcivescovo – un’esortazione a tutta la città a impegnarsi per il bene comune, non soltanto nei giorni di festa ma nella vita quotidiana per migliorare la vita delle nostra comunità. La Politica e l’Amministrazione della cosa pubblica hanno un ruolo di straordinaria importanza per la vita civile. E’ un momento particolarmente delicato – ha aggiunto il presule – che vi chiama a una grande responsabilità”.

“Tra gli argomenti toccati – si legge nella nota del Comune – quello della lotta alla dispersione scolastica su cui l’Amministrazione Comunale è impegnata in prima linea assieme alla prefettura e al Tribunale dei Minorenni”.

”L’educazione e la formazione – ha aggiunto Mons. Renna – sono valori fondamentali per la crescita civile e sociale di un’area urbana importante come Catania. Credo che ogni parrocchia debba avere un oratorio e farò in modo che questo accada, perché i nostri ragazzi devono avere luoghi dove poter crescere con valori sani”.

Il sindaco facente funzioni Bonaccorsi ha ricordato il lavoro “di riordino e di pianificazione che l’Amministrazione Comunale sta svolgendo in ogni ambito della vita cittadina, in esecuzione del programma del sindaco Pogliese”, e ogni assessore ha sinteticamente enunciato i contenuti della propria delega:”Catania la saluta con rinnovata speranza – ha detto Bonaccorsi –. La ringraziamo per il suo incoraggiamento che arriva in un momento delicato per la nostra città in cui ogni ogni componente è chiamato a fare la propria parte e per questo con la Chiesa è necessario sviluppare e intensificare ancor di più la collaborazione nell’interesse dei cittadini”.

A conclusione della visita, Bonaccorsi, a nome della giunta e dell’intera città ha donato all’Arcivescovo un elefantino d’argento, simbolo di Catania e interprete della forza resiliente dei catanesi. Il nuovo l’Arcivescovo ha lasciato una lunga dedica con la firma sul libro d’onore del Comune, con questo testo: “Al Sindaco Roberto Bonaccorsi, alla Giunta e al Consiglio Comunale, alla Città intera di Catania e alla sua area metropolitana, con l’augurio che tra coloro che sono preposti al servizio del bene comune regni grande senso di responsabilità, amore ai poveri, amicizia sociale! Salendo per lo splendido scalone del Palazzo di Città, soffermatevi davanti alle tele del Buon Samaritano: sono il vostro programma di vita! La tela che raffigura l’uomo malmenato e poi abbandonato: è la raffigurazione di quanto può accadere ai più poveri. E poi quella del Samaritano che offre persino le sue risorse, oltre che il suo tempo, per quell’uomo abbandonato:è il compito di chi si prende cura del prossimo, non in un atto di carità particolare, ma nell’organizzare il suo futuro! Auguri! Che Dio vi benedica! Luigi Renna 22.2.22”.

Nella foto: il nuovo Arcivescovo metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna

