Una raccolta di firme per salvare la Fontana artistica di Piazza della Regione a Paternò (Catania). E’ l’iniziativa indetta da Mariachiara Papa e proposta sulla piattaforma Change.org a chi ha a cuore i destini di questa opera realizzata negli anni 70 del secolo scorso e inaugurata dall’ex presidente del Consiglio, Giulio Andreotti.

“L’amministrazione comunale di Paternò – si legge nel testo della petizione – ha deciso di intervenire sulla fontana di Piazza della Regione, con un progetto curato degli stessi uffici comunali”.

L’elaborato dell’Amministrazione guidata dal sindaco Nino Naso, non piace ai firmatari (oltre 250 in poche ore), dato che nelle righe successive si legge: piazza della Regione è il “luogo di incontro di tantissime generazioni, adesso sta a noi unirci per non perdere un pezzo di storia della nostra città!”.

Nella petizione, la Fontana viene definita un “simbolo” della città, tenuto conto che è stata realizzata dagli artisti Francesco Contraffatto e Domenico Tudisco.

Sabato scorso il Pd locale ha organizzato un sit-in per sensibilizzare l’Amministrazione a tutelare l’opera attraverso un semplice “restauro conservativo” e non una ristrutturazione che ne snaturerebbe la valenza artistica.

Nella foto: la Fontana artistica di Piazza della Regione a Paternò (Catania)

Redazione