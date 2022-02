“Si scatenò!”. Con queste due semplici parole il fotoreporter Sebastiano Gulisano descrive lo scatto – questo scatto – che in serata ha fatto dell’Etna in eruzione. Mai come questa volta, il vulcano lo avevamo visto così scatenato. Una forza della natura. Almeno due bocche che eruttano magma ad altezze incredibili e un fiume di lava che si fa largo fra le sciare antiche e recenti e scorre verso valle, lasciando a bocca aperta gli abitanti che osservano come se fosse la prima volta, e gli stranieri che – o attraverso i Social o la TV – non finiscono mai di sorprendersi.

Il “gioco fuoco” si vede da mezza Sicilia, nitido, spettacolare, “meraviglioso da far paura” (come è stato scritto), oltre la realtà, oltre la fantasia.

Nella foto: l’Etna di stasera in eruzione (immagine di Sebastiano Gulisano)

Luciano Mirone