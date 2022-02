Il Covid miete la trentaquattresima vittima a Belpasso (Catania), mentre il numero dei contagi aumenta (636) e il caos dei conteggi salta a causa della variante omicron.

La persona deceduta qualche giorno fa (la notizia è stata data stasera dal sindaco Daniele Motta attraverso i Social) è un settantenne di cui non si sa altro.

“In segno di rispetto per il nostro concittadino – scrive Motta – questa sera non voglio dilungarmi nelle riflessioni. Mi limiterò a dire due cose. Il dato odierno dei #positiviattivi a Belpasso è di 636 (rispetto ai 474 della scorsa settimana)”.

Ma – spiega il sindaco – “questo dato è assolutamente anacronistico rispetto a quella che è la reale situazione di ribasso, regionale e nazionale del numero contagi. Ne ho le prove”.

In che senso? “Da tempo ormai – dice il primo cittadino – sono saltati tutti i conteggi per via del grande boom che ha causato la variante omicron, pertanto non possiamo più fare affidamento a questi dati in quanto realtà attuale, piuttosto realtà ‘differita’ di una situazione già passata”.

“Detto questo – conclude Motta -, l’ennesima vittima di Belpasso è l’unica ‘realtà’ con cui purtroppo, oggi, dobbiamo fare i conti”.

Redazione