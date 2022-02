Il Consiglio comunale di Catania presieduto da Giuseppe Castiglione ha approvato all’unanimità la mozione presentata da numerosi consiglieri (primo firmatario l’ex sindaco Enzo Bianco), con cui si impegna l’Amministrazione a intitolare a Franco Battiato una via, una piazza o un luogo della città per ricordare il grande artista e compositore musicale scomparso lo scorso 18 maggio.

Nel corso della stessa seduta l’assemblea civica ha deliberato la conferma dell’accesso al fondo perequativo degli Enti locali della Regione Siciliana con le stesse agevolazioni stabilite nella delibera della Giunta Comunale n. 161 del 29 Ottobre 2020.

Il provvedimento di ratifica consiliare espressamente richiesto nei giorni scorsi dalla Regione, è stato illustrato in aula dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi. Si tratta di somme ottenute dalla Regione per un totale di riduzioni già effettuate di 13,54 milioni di euro (sgravi già usufruiti dai contribuenti), di cui 13,08 milioni per agevolazione Tari e 463 mila euro per Cosap.

Nell’atto deliberativo si prende atto che le agevolazioni per i beneficiari nell’anno 2020 sono state le seguenti: – Tari, n. 13370 operatori beneficiari con una percentuale di esenzione del 15% circa sul gettito totale della tassa, a fronte di un beneficio complessivo 13.083.700 euro; – Cosap, n. 373 operatori beneficiari con una percentuale di esenzione dell’85% circa sul gettito totale della tassa e un beneficio complessivo derivante dalle agevolazioni di 463.400 euro.

Nella foto: il musicista Franco Battiato scomparso lo scorso 18 maggio

Redazione