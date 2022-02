A Catania nel quartiere Librino il campo San Teodoro torna alla società di rugby I Briganti (uno dei sodalizi più impegnati della città nel recupero dei ragazzi a rischio) rigenerato con un nuovo progetto. Appuntamento per domani, venerdì 18 febbraio alle 11,00, in questo quartiere difficile dove l’associazione ha subito, nel corso degli anni, una serie di intimidazioni per l’opera sociale instancabile che svolge.

Saranno presenti l’assessore comunale allo Sport e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti e quello regionale Gianni Saraceno. Nel corso della cerimonia sarà consegnato il nuovo impianto alla società sportiva che – si legge nel comunicato del Comune – nel quartiere svolge un’importante funzione sociale e aggregativa, grazie alla promozione dell’attività sportiva di base e in particolar modo della disciplina rugbystica”.

“Una riqualificazione – spiega la nota – che restituisce a Librino un impianto completamente rigenerato che ritorna punto di riferimento per tanti giovanissimi sportivi e le loro famiglie, con un manto in erba sintetica di ultima generazione e una indispensabile modifica al progetto originario redatto durante la precedente consiliatura, voluta proprio dalla Federazione Rugby, che pur avendo allungato tempi di realizzazione consente oggi di avere anche misure regolamentari in grado di ospitare match di categorie federali superiori”.

“Siamo felici come Amministrazione di consegnare oggi alla Città e all’Associazione de I Briganti Rugby un campo-gioiello, che arricchisce il patrimonio dell’impiantistica sportiva cittadina ben oltre l’aspetto agonistico – dichiara l’assessore Parisi -. A Catania lo sport assume sempre più un valore di inclusione sociale, come testimoniano gli interventi già realizzati e programmati del recupero del Palacatania, del campo di Nesima e del Campo Scuola di Atletica leggera di Picanello e gli altri impianti da riqualificare, già condivisi nei mesi scorsi con il sindaco Salvo Pogliese, la giunta e le commissioni consiliari, finalmente ora con i cantieri già aperti o prossimi all’apertura”.

Nella foto: uno scorcio dell’impianto di rugby ristrutturato nel quartiere Librino a Catania

Redazione