A Bronte (Catania) si ricostituisce subito la Giunta municipale guidata dal sindaco Pino Firrarello. Dopo le dimissioni di Alessia Capace e di Marco Samperi, il primo cittadino ha nominato 2 nuovi assessori. Si tratta di Maria De Luca e Nunzio Saitta.

Maria De Luca, 61 anni, insegnante da 30 anni ininterrottamente eletta in Consiglio comunale, per 10 anni, dal 2005 al 2015 ha ricoperto anche la carica di assessore.

Nunzio Saitta, 45, impiegato, per 9 anni ha ricoperto la carica di consigliere comunale (5 da capogruppo), mentre per un anno e mezzo è stato pure assessore.

Entrambi hanno giurato nella sala consiliare del Comune alla presenza del segretario comunale, Giuseppe Bartorilla, del sindaco e di alcuni componenti della Giunta e del Consiglio comunale.

“La nomina ad assessore è un momento emozionante anche per chi lo ha già vissuto altre volte. – ha affermato Maria De Luca – Ringrazio il sindaco per la fiducia. Se in passato con Firrarello abbiamo lavorato bene, adesso abbiamo l’obbligo di fare di più. La mia impronta personale come sempre sarà palpabile. Sono a disposizione di tutti per far crescere Bronte”.

“Ringrazio anch’io il sindaco – ha aggiunto Saitta – per avermi voluto nella sua squadra. So che oggi è difficile fare l’amministratore, ma so anche che l’impegno sarà massimo. Sosterremo quanto iniziato. Chi amministra sa che spesso l’arma più efficace è la mediazione ed io sono a disposizione di tutti per risolvere i problemi e far crescere la mia Città”.

Entrambi i neo assessori si sono complimentati ed hanno ringraziato i 2 predecessori. “Il momento è cruciale. – ha affermato il sindaco Pino Firrarello – Se noi riusciamo a realizzare i progetti su cui stiamo lavorando, domani si parlerà di Bronte come una cittadina che si distingue rispetto al contesto meridionale. Faremo tutto il possibile, presto avremo in pianta organica altri 3 ingegneri. Tutto per dare i necessari segnali alla città. Per questo ho ringraziato per il lavoro svolto gli assessori che mi hanno comunicato la volontà a dimettersi e ringrazio i 2 successori che stanno intraprendendo questo percorso amministrativo”.

Presente all’insediamento, fra i tanti ospiti, anche il sindaco di Maletto, Pippo de Luca, fratello di Maria De Luca ed intervenuto nelle vesti di coordinatore territoriale di Forza Italia: “Voglio ringraziare Firrarello. Il lavoro svolto insieme durante le elezioni è stato ripagato con un assessore di Forza Italia in Giunta. Lavoreremo per il territorio”.

Nella foto: Nunzio Saitta (a sinistra), il sindaco di Bronte (Catania) Pino Firrarello e Maria De Luca

Redazione