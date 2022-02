“Nel Luglio 2019 inizia la prima parte della commedia, quando il comune di Belpasso (Catania) inizia a far parlare di sè, per l’assurda vicenda del concorso per 2 posti di vigili urbani. A più di due anni di distanza, quei due posti risultano nuovamente vacanti”.

E’ questa la denuncia presentata dal Movimento 5 Stelle del comune etneo durante una delle ultime sedute del Consiglio comunale, quando il portavoce Damiano Caserta ha chiesto delucidazioni al sindaco Daniele Motta sulla vicenda delle due vigilesse vincitrici del concorso.

Caserta nel suo intervento ha dichiarato che una delle due “ha rassegnato le dimissioni, mentre l’altra invece pare sia stata assegnata ad una mansione diversa all’interno dell’ufficio ragioneria”.

Risultato? “Il comando della Polizia municipale è sotto organico”. Il portavoce del M5S parla di “non risposta” da parte del sindaco, o meglio di una risposta che “non soddisfa affatto la richiesta fatta, in quanto molto vaga”.

“Adesso ci chiediamo – spiega la nota del movimento fondato da Beppe Grillo – se l’amministrazione comunale abbia intenzione di scorrere la graduatoria per ripristinare l’organico, già in sofferenza, del corpo della polizia municipale”.

La vicenda del concorso dei Vigili urbani di Belpasso, come si ricorderà, nel luglio del 2019 fu caratterizzato da feroci polemiche, sia durante che dopo le prove. Diversi dei 430 partecipanti (provenienti anche da altre regioni) parlarono apertamente di “gravi irregolarità” (frase ripresa, allora, anche dal M5S che sui Social parlò di “concorso farsa”, denunciando il comportamento della commissione esaminatrice), al punto che quel giorno i Carabinieri e la Guardia di finanza dovettero intervenire per riportare l’ordine all’interno del palazzetto dello sport, dove, durante il concorso, era scoppiata la bagarre.

Il sindaco, dal canto suo, parlò di una “regia occulta” che avrebbe portato un gruppo di “facinorosi” ad attaccare la Commissione, la quale, a suo avviso, aveva svolto “correttamente” il proprio compito.

Alla fine, il concorso fu annullato e ne fu indetto un altro, dal quale risultarono vincitrici due persone. Eppure, secondo il M5S, il corpo della Polizia municipale di Belpasso è ancora “sotto organico”.

Sugli ultimi risvolti della vicenda abbiamo chiesto una dichiarazione al primo cittadino. Quando arriverà sarà nostra cura darne conto ai lettori.

Redazione