Una firma per intitolare l’anfiteatro del Parco urbano di Belpasso (Catania) al Maestro Pippo Caruso, musicista e direttore d’orchestra nelle indimenticabili trasmissioni Rai di Pippo Baudo (specie Domenica In) e in diverse edizioni del Festival di Sanremo. La petizione è stata lanciata dall’associazione Lennon Club del comune etneo.

“In questi giorni di fervore musicale – si legge nella motivazione dell’iniziativa – dovuti all’appuntamento con il Festival di Sanremo lanciamo un’iniziativa legata al nostro territorio, dedicata alla memoria del musicista belpassese che, probabilmente, ha raggiunto maggiore fama nazionale”.

“Il Maestro Pippo Caruso – viene spiegato – è stato direttore dell’orchestra della RAI e del Festival di Sanremo, nonché collaboratore di una lunga lista di artisti di primissimo piano (Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Enzo Jannacci, Michael Bublé, Céline Dion, Giorgia, Andrea Bocelli, e molti altri) in qualità di compositore e arrangiatore. Secondo l’amico e storico collaboratore Pippo Baudo, il Maestro ‘ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia”.

“Dai tempi subito successivi alla sua scomparsa – dicono gli organizzatori – abbiamo pensato che un nome come quello di Pippo Caruso dovesse, in qualche modo, rimanere vivo e presente nel suo paese d’origine, Belpasso, simbolo delle proprie radici che non ha mai dimenticato?”.

“E quale miglior luogo dell’anfiteatro – si legge ancora – (che è in realtà, dal punto di vista architettonico, un teatro) sito all’interno del Parco Urbano comunale, luogo dedicato alla cultura e allo spettacolo che è ad oggi rimasto senza un nome ufficiale, dopo diversi anni dalla sua inaugurazione?”.

“Proporremo, dunque, all’amministrazione comunale – dicono i promotori – di intitolare l’anfiteatro al Maestro, e per questo ci serve il vostro aiuto. La raccolta firme è aperta a tutti, non solo ai residenti nel comune, e sarà possibile firmare presso la nostra sede durante gli orari di apertura. Vi ringraziamo e contiamo su di voi per onorare la memoria di Pippo Caruso!”.

Redazione