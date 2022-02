Quando all’inizio degli anni Novanta il Comune di Belpasso (Catania) inaugurò la biblioteca di via Francesco Crispi all’interno dell’antico Macello opportunamente ristrutturato su pressione e proposta del giornale Liberidea, lo stesso periodico pubblicò un articolo con il seguente titolo: “La vittoria della Società civile”.

Analoga vittoria è stata riportata con l’ultimazione del Palazzetto dello Sport di Contrada Timpa Magna, e poi con il bellissimo Parco urbano, con la ristrutturazione della Casa Russo Giusti, con il Museo dei carri di Santa Lucia, con la Via dell’Arte (non realizzata secondo i modelli proposti, ma comunque realizzata), con il finanziamento del Bosco Sciaraviva. Piaccia o meno, si tratta di grandi conquiste che dimostrano il ruolo fondamentale della Società civile.

E’ notizia di ieri che l’Amministrazione comunale di Belpasso abbia ricevuto il decreto di finanziamento di un’altra opera che Liberidea diversi anni fa e L’informazione oggi propongono con forza: il Museo del Teatro Siciliano e della Cinematografia muta, in onore a una tradizione che ha nei belpassesi Nino Martoglio, Antonino Russo Giusti e Giuseppe Sambataro tre straordinari simboli di una cultura che – se veicolata adeguatamente – potrebbe collocare Belpasso al centro di un importante processo a livello nazionale. Ma ad una condizione: che alle parole seguano i fatti, ai finanziamenti le idee: non vogliamo una bella struttura in un contesto “morto”. E’ necessario un progetto di città “nuova” e “viva” che possa accogliere adeguatamente i turisti e gli abitanti.

Quindi nell’esprimere la gioia per questa straordinaria e ulteriore soddisfazione, è giusto complimentarsi con il sindaco e con la giunta per la sensibilità dimostrata nell’accogliere le istanze provenienti dal “basso” e nell’essere riusciti a portarle avanti nel migliore dei modi.

Detto questo, diamo spazio al comunicato stampa redatto dall’Amministrazione comunale sull’importante avvenimento (luciano mirone).

“Si è svolta a Biancavilla, nella sede del Gal Etna, la consegna dei decreti di finanziamento ai sindaci dei Comuni che hanno partecipato al bando di ‘sostegno per la creazione e la riqualificazione di piccole infrastrutture pubbliche”.

“Soddisfatti il sindaco del Comune di Belpasso, Daniele Motta e il vice sindaco, Tony Di Mauro che hanno ufficialmente ricevuto l’Atto di Concessione dalle mani del presidente del GAL, Vincenzo Maccarrone”.

“Mediante il finanziamento richiesto dal 5° settore del Comune, su proposta del Vicesindaco con delega alla Cultura, con la collaborazione dell’8° settore, Belpasso avrà un “Centro culturale per il turismo attivo e ricreativo” presso il complesso dell’Arena, ex Casa Caudullo”.

“Il Centro, i cui lavori inizieranno nel momento in cui la gara pubblica decreterà l’azienda di costruzioni, conterrà diversi motivi d’attrazione culturale e turistici, sia per la popolazione locale che per i turisti”.

“Sorgerà, dunque, il 1° Museo del Teatro Siciliano e della Cinematografia Muta intitolato a Nino Martoglio. Tra le peculiarità del Museo ci sarà la possibilità, mediante un totem touch screen, di visionare le opere digitalizzate di Martoglio tra cui il noto Dartagnan, settimanale umoristico che ebbe notevole successo per il suo geniale ideatore Martoglio che si meritò l’elogio di Carducci e la popolarità a Catania, in Sicilia e oltre”.

“Il Museo dei Bozzetti di Scultura sarà una ulteriore attrazione per i visitatori dell’Arena che potranno ammirare gli oltre 50 modelli con relative didascalie, realizzati in occasione delle 8 edizioni dei Simposi organizzati dal Comune di Belpasso. Un’area della struttura sarà adibita, altresì, a Pinacoteca per personali o collettive di pittura e fotografia di artisti locali e non solo”.

“Non vediamo l’ora – ha dichiarato il sindaco Motta – di veder realizzato questo progetto che vuole essere un fiore all’occhiello della Cultura Belpassese, ieri e oggi, continua fucina di talenti e fermento artistico a più livelli”.

“Sono davvero felice – ha detto il vice sindaco Di Mauro – perché con la realizzazione di questo progetto l’ambito culturale del nostro Comune acquisisce ulteriore pregio e lustro. Peraltro ciò si va ad aggiungere ad altre ed importanti opere consegnate alla città, come il Cortile Russo Giusti, la Biblioteca Roberto Sava, il polo museale “Belpasso Musei” (iniziato con la passata amministrazione e ultimato con quella attuale), il Museo a cielo aperto delle Sculture, la via Letteraria, la via dell’Arte, la riqualificazione di via del Fercolo, etc”.

Redazione