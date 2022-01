Sono 12.949 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.910 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 12.425. Il tasso di positività scende al 25% ieri era 27%. L’isola è al quarto posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 36.858 casi.

Gli attuali positivi sono 111.777 con un aumento di 12.226 casi. I guariti sono 708 mentre le vittime sono 15 e portano il totale dei decessi a 7.682.

Sul fronte ospedaliero sono 1.261 ricoverati, con 74 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 138, 1 caso in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 2.510 casi, Catania 2.265, Messina 1.845, Siracusa 1.397, Trapani 952, Ragusa 1.106, Caltanissetta 1.345, Agrigento 1.268, Enna, 261.

Redazione