“Cinquecentoventiquattro positivi attivi. È questo l’aggiornamento ‘record’ a cui siamo giunti oggi a Belpasso (Catania). Peraltro da fonti informali sappiamo che vi sono altri concittadini positivi non ancora inseriti negli elenchi ufficiali. Il numero, quindi, risulterebbe addirittura maggiore”.

È lapidario il sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta, sia sul record dei positivi attivi, sia sulle critiche velate – secondo la nostra interpretazione – che lui stesso lancia nei confronti del Presidente della Regione, Nello Musumeci, sulla chiusura o meno delle scuole. Critiche che sui Social hanno innescato una serie di commenti non proprio positivi verso il governatore della Sicilia, che vengono riprodotti in questo articolo.

Motta parla di “giornata particolarmente intensa sul fronte SCUOLA”, e di “interlocuzione continua” con i sindaci della Provincia. “Mia ferma decisione rimane quella – scrive il sindaco di Belpasso sui Social – che la scuola debba rimanere chiusa, oggi più che mai, ma l’ordinanza che ha diffuso poche ore fa Musumeci non dà la possibilità ai sindaci, quasi tutti sulla stessa linea, di non riaprire le scuole lunedì” (Musumeci ha chiarito la sua posizione nei confronti del Governo Draghi, vedi articolo in proposito su L’Informazione, ndr.).

“TUTTAVIA DOMANI – aggiunge il primo cittadino di Belpasso – ci sarà una task force a Palermo con il presidente della Regione, i rappresentanti dell’ANCI e dei sindaci Siciliani per cercare di prendere una decisione una volta per tutte”.

“Manteniamoci, dunque – seguita Motta – in collegamento perché vi darò risposte definitive il prima possibile. La stanchezza è tanta, è tangibile e credo che sia così per tutti noi. Mai mi sarei aspettato numeri maggiori di inizio Pandemia”.

“È vero – conclude – che il virus ha perso la sua virulenza e letalita’, ma è anche vero che tutto ciò che ci circonda sta diventando davvero troppo. Certo non smetto di combattere, quello mai! Ma capisco i vostri umori, comprendo il vostro sfogo, perché è il mio, è lo stesso. Buona serata”.

LE REAZIONI DEL POPOLO DI FB.

Carmen Naselli: “Si vede che vogliono che i nostri figli si contagino …. Altrimenti con tutti questi contagi le scuole dovevano rimanere chiuse”.

Concetto Platania: “Non li mandate a scuola…x un po’. Si recupera a giugno”.

Barbara Abate: “Non vogliono accettare i loro fallimenti….”.

Roberto Tizianan Millitarì: “Scusi sindaco, santa Maria di licoddia, Biancavilla e credo Adrano rimarranno chiusi. Perché Musumeci a noi non da la possibilità di chiudere???”.

Rosa Finocchiaro: “Dovrebbero tutti i genitori non mandare nessuno a scuola, ci stanno provando,a fare infettare, tutti i bambini, vergogna NON MANDATE I RAGAZZI A SCUOLA ,X CI SARANNO, TANTISSIMI BAMBINI,INFETTATE”.

Gina Prezzavento: “Rosa Finocchiaro io sicuramente li terrò a casa”.

Antonella Di Gregorio: “E bravo il nostro presidente Musumeci… Mah, senza parole!”.

Rosa Finocchiaro: “Il presidente ha chiesto la chiusura,ma il governo non vuole”.

Luisa Fallico: “Penso che con questi numeri non c è bisogno di una circolare per tenere i propri figli a casa se n si chiudono le scuole”.

Cettina Natale Statella: Luisa Fallico Brava!!! Non dovremmo mandarli nessuno e vediamo che fa la scuola aperta!!!”.

Salvo Ciadamidaro: “Sig sindaco Daniele Motta , possibile che,non le danno il potere di decidere x il suo paese ?(faccia qualcosa ,ci sono dei bambini di mezzo )”.

Antonella Minervini: “Dovremmo essere tutti d’accordo a nn far rientrare nessuno lunedì la scuola deve essere vuota”.

Fina Caudullo: “Siamo tanto demoralizzati malgrado il vaccino i numeri dei positivi è alle stelle”.

Barbara Giuffrida: “Per tenere i figli a casa… Non c’è bisogno di qualcuno che lo Eviti… Ognuno a casa propria fa cosa ritiene opportuno con i propri figli… Quindi invece di dire dovete tenerli a casa… Fate come ritenete giusto per i propri figli”.

Cettina Natale Statella: “Di sicuro chi dice di non mandarli è perché non hanno figli da mandare a scuola, e no x comandare in casa degli altri!!!”.

Alice Di Bella: “Ve la prendete tutti con il sindaco che cerca di fare il possibile per accontentare tutti….teneteli a casa i figli se volete, informatevi sull’istruzione parentale….è vero questa pandemia ci ha reso peggiori!!! E incattiviti!!!!”.

Cettina Natale Statella: Alice Di Bella Tranquilla signora nessuno se la sta prendendo con il sindaco !!! Ognuno diciamo il nostro parere perché vogliamo che a scuola RIMANE CHIUSA….”.

Francesco Longo: “I contagi stanno aumentando ovunque e la colpa non è di nessuno.. Il sindaco legislativamente parlando non ha potere di decidere per quanto riguarda la scuola, deve farlo il presidente della regione”.

Mariangela Puleo: “Chiudete tutto…. Mettete zona arancione o rossa non si può andare avanti così”.

Claudio Matteo Gjoka: “vaccino vaccino!! abbiamo fatto quasi tutti il vaccino la 3 dose e siamo andati peggio…”.

Alfio Nicoloso: “Semplice: che nessun alunno vada a scuola!”.

Angelaegiulia Castagnola: “peccato che molte non se li tengono a casa perché non. Siamo e non saremo mai uniti”.

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta

Luciano Mirone