“A Catania i lavori di riqualificazione del Campo Scuola di atletica leggera di via Grasso Finocchiaro, promossi dalla giunta Pogliese per realizzare un impianto completamente rinnovato per sport di base e manifestazioni sportive di livello regionale e nazionale, sono già stati completati per l’80%”. Lo spiega la nota dell’Amministrazione comunale, che aggiunge: “Grazie al progetto voluto dall’assessore Sergio Parisi e finanziato con 1,29 milioni di euro di fondi comunitari del Pon Metro per il programma delle città metropolitane, sessanta anni dopo la sua realizzazione, il Campo Scuola” sta cambiando volto”.

La nuova pista di atletica leggera è stata completamente “posata”, prima della crisi e del successivo fallimento della ditta aggiudicataria dei lavori, anche a seguito della prematura scomparsa del titolare della stessa. Verrà adesso effettuata la segnatura e a strettissimo giro definita la procedura che consentirà all’impresa seconda in graduatoria di occuparsi del completamento dei lavori, con la consegna dell’impianto di illuminazione e delle opere accessorie.

“Era fondamentale la posa del materiale tecnico per la pista, prima che si chiudesse per cause di forza maggiore il rapporto con la ditta appaltatrice – ha spiegato l’assessore allo Sport, Sergio Parisi -. Purtroppo la morte del titolare e i successivi problemi economici della stessa non erano un evento prevedibile e hanno inciso sulla tempistica dell’appalto. D’intesa con il sindaco, senza perdere un secondo di tempo -ha aggiunto l’assessore- ho chiesto ai nostri uffici di avviare le procedure che dovranno portarci in poche settimane alla consegna di quest’altro gioiello dell’impiantistica etnea, superando difficoltà burocratiche non prevedibili. Unitamente al sindaco Pogliese -ha concluso Parisi- ringrazio tecnici e maestranze che durante il periodo estivo hanno lavorato alacremente sulla pista per ultimare la parte fondamentale di questo intervento di riqualificazione e restituirlo completamente rinnovato per la fruizione delle società sportive di atletica leggera”.

Redazione