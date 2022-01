“I 300 milioni di euro del PNRR per i beni tolti alla mafia non devono essere sperperati”. I Siciliani Giovani e Arci Catania si mobilitano con una conferenza stampa assieme a Claudio Fava, deputato all’Ars e presidente della Commissione regionale antimafia, per parlare degli investimenti dei soldi europei per i beni confiscati alla mafia.

La manifestazione si svolgerà mercoledì 2 febbraio alle ore 10,00 in via Giorgio De Chirico a San Gregorio di Catania, zona Cerza, presso le abitazioni confiscate al boss mafioso Nitto Santapaola e vedrà anche la partecipazione di una delegazione della FILLEA CGIL, con le istituzioni, le associazioni, i sindacati e i cittadini invitati a partecipare.

“Abbiamo denunciato – dicono gli organizzatori – in questi anni l’abbandono da parte delle istituzioni dei beni confiscati alla mafia e la necessità di investimenti per il loro recupero. Il Bando PNRR, in scadenza il 28 febbraio prossimo, stanzia 300 milioni di euro per ristrutturare i beni confiscati. Un’occasione straordinaria di sviluppo e di lotta concreta al potere mafioso. Un’occasione che però rischia di andare sprecata”.

“La conferenza stampa – aggiungono – si tiene in un luogo altamente simbolico. Le ville dalle quali comandava il boss Nitto Santapaola, confiscate definitivamente nel 1999 ma mai riutilizzate. Il Comune di San Gregorio e il Consorzio Etneo Legalità e Sviluppo, che saranno presenti alla conferenza stampa, hanno intenzione di accedere ai fondi PNRR per ristrutturarle e avviare progetti sociali”.

