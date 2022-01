“Era il 1970 quando la signora Gaetana Carbonaro di Catania donò l’immobile di via Gallo 4 all’azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, oggi Policlinico, ma l’azienda sin dall’inizio mostrò disinteresse”.

Inizia così la lunga storia dei quattro nuclei familiari che occupano quello stabile da circa 30 anni e che oggi rischiano lo sgombero, in verità già annunciato per il prossimo 24 gennaio.

Il palazzo in questione, curato e riqualificato dalle famiglie che abitano il plesso, è oggetto di una “storia di riappropriazione” di un immobile, dapprima inutilizzato e poi restituito di fatto alla collettività per uno scopo sociale, nel silenzio delle istituzioni.

Sono queste le storie che verranno raccontate alla stampa direttamente dai protagonisti di questa vicenda, mercoledì 19 Gennaio altre ore 10 in via Gallo 4 a Catania. Il Sunia e il “Comitato reddito-casa-lavoro” illustreranno invece il ruolo giocato in questi decenni dalle famiglie, il lavoro eseguito nel tempo a tutela degli alloggi e la richiesta di un “colloquio urgente” che inoltreranno al più presto con l’azienda sanitaria.

