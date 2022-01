Il Santo Padre Francesco ha nominato come nuovo Arcivescovo di Catania Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luigi Renna, pugliese, 56 anni (nato il 23 gennaio 1966), finora Vescovo di Cerignola Ascoli Satriano. Mons. Renna sostituisce Mons. Salvatore Gristina, da vent’anni anni a capo della diocesi etnea.

Don Luigi, così si fa chiamare, è uno dei vescovi più giovani della Puglia: è stato nominato il primo ottobre del 2015 proprio da papa Francesco.

«Nel cuore del territorio foggiano, che rappresenta ormai un’emergenza nazionale per la criminalità organizzata – scrive la testata on line La Sicilia.it – Renna è da tempo in prima linea contro la mafia e la corruzione e ha messo al centro della sua missione soprattutto la legalità, l’impegno sociale, le periferie dimenticate ed esistenziali: gli ultimi, i poveri, gli invisibili».

Caratteristiche, dunque, che andrebbero nel solco delle indicazioni pastorali del Pontefice che ha spesso indicato i nuovi presuli fra i volti meno noti, ma con un solido impegno sociale.

Si legge sul sito dell’Arcidiocesi di Catania, che riprende un articolo di Chiesedisicilia.it: “Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catania (Italia) presentata da S.E. Mons. Salvatore Gristina. Il Papa ha nominato Arcivescovo Metropolita di Catania (Italia) S.E. Mons. Luigi Renna, trasferendolo dalla Sede vescovile di Cerignola-Ascoli Satriano”.

“Questo l’annuncio dato oggi dalla Sala stampa vaticana e, in contemporanea, dall’arcidiocesi di Catania e da quella di provenienza dell’arcivescovo eletto”.

“Mons. Gristina resterà alla guida dell’Arcidiocesi come Amministratore Apostolico fino alla presa di possesso del suo successore. Lettera di Comunicazione Nunziatura Apostolica alla Diocesi di Catania Primo saluto all’Arcidiocesi di Catania di Mons, Luigi Renna Diretta dell’annuncio dall’Arcidiocesi di Catania”.

IL CURRICULUM

Nato a Corato (Ba) il 23-1-1966. Formazione nel Seminario Vescovile di Andria dal 1979 al 1984 e nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta dal 1984 al 1991. Maturità classica presso il Liceo Ginnasio di Andria nel 1984. Ordinato sacerdote da S.E. mons. Raffaele Calabro, il 7-9-91 nella Chiesa Madre di Minervino Murge, suo paese d’origine.

Licenziato in Teologia Morale il 7- 10-93 presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma con una tesi (relatore prof. Klaus Demmer) dal titolo: “Il fondamento teologico dei diritti umani nella teologia cattolica e nella teologia protestante”.

Il 24-6-2003 consegue il dottorato in Teologia Morale presso la Pontificia Università Lateranense in Roma con la tesi (rel. prof. Mauro Cozzoli) dal titolo: “ Eros e salvezza: un percorso teologico morale”. Vicario parrocchiale della parrocchia SS. Sacramento in Andria dal 1991 al 1993. Dal 1993 al 1997 vice-rettore del Seminario Vescovile di Andria. Dal 28 -8-97 al 22 -5-2009 è stato rettore del Seminario Vescovile di Andria.

Dal 1993 al 1999 docente di religione presso il Liceo classico di Andria. Dal febbraio 1998 canonico del Capitolo cattedrale di Andria. Dal 1993 al 2009 direttore del Centro Diocesano Vocazioni di Andria.

Dal 1993 al 1997 direttore della Scuola di formazione all’impegno socio-politico della diocesi di Andria. Dal 1999 Direttore della Biblioteca diocesana San Tommaso d’ Aquino di Andria. Dal 2004 Direttore dell’Archivio Diocesano “san Luca ev.” della Diocesi di Andria.

Dal 1999 al 2009 iniziatore e direttore del mensile diocesano “Insieme”. Dal 2005 direttore della Scuola di formazione per Operatori pastorali della Diocesi di Andria. Dal 2002 al 2009 vice- postulatore della causa di beatificazione del ven. Giuseppe di Donna, vescovo di Andria. Dal 22 maggio 2009 è rettore del Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta.

Dal 6 luglio 2009 Cappellano di S. Santità. Segretario della Commissione per l’Anno giubilare della sacra Spina 2015-2016. Eletto alla sede vescovile di Cerignola – Ascoli Satriano il 1° ottobre 2015. Ordinato vescovo il 2 gennaio 2016. Visitatore Apostolico per i Seminari i Italia Membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi.

Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese. Dall’8 maggio 2018 al 26 gennaio 2019 amministratore apostolico di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Dal 27 maggio 2021 è Presidente della Commissione per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana Attuali Incarichi. Visitatore Apostolico per i Seminari in Italia – Membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi – Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese.

Impegni accademici Assistente di teologia morale del prof. Mauro Cozzoli presso l’Istituto Teologico Pugliese dall’anno accademico 1998-1999. Professore incaricato di Teologia Morale ( teologia morale sociale; teologia della vita fisica; del matrimonio; bioetica) presso la Facoltà Teologica Pugliese-Istituto Teologico “Regina Apuliae” di Molfetta dall’anno accademico 1999-2000. Ha diretto dall’anno accademico 2006-2007 al 2008-2009, il progetto del Dipartimento di teologia pratica della facoltà Teologica Pugliese su “Neuroscienze e comportamento umano”. Ha diretto la Rivista di Scienze Religiose dell’Istituto Teologico “Regina Apuliae”di Molfetta dal 2008 al 2010. E’ stato docente stabile di teologia morale dall’anno accademico 2012-2013.

Nella foto: Mons. Luigi Renna, nuovo Arcivescovo di Catania

Alberto Consolo

