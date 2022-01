Domani, martedì 18 gennaio, alle ore 10,30, nella sala giunta di palazzo degli elefanti il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore all’Ecologia Andrea Barresi e il presidente della Società Riduzione Rifiuti (SRR), Francesco Laudani, avvieranno la consegna ai cittadini (quelli residenti in due dei tre lotti in cui è stato suddiviso il nuovo appalto, i mastelli portarifiuti per la raccolta porta a porta delle singole frazioni di raccolta differenziata, assegnati alle aziende Super Eco (Catania Nord) ed Eco Car (Catania Sud), mentre per il lotto Centro, attualmente in affidamento alla Dusty, sono ancora in corso le procedure di aggiudicazione.

“Nel corso dell’incontro con la stampa e con i presidenti dei Municipi – spiega la nota – verranno anche illustrati i dati numerici aggiornati dell’andamento del ciclo di raccolta differenziata dei rifiuti e della diminuzione del conferimento in discarica, alla luce degli step già compiuti in poco più di due mesi, per estendere in tutto il territorio cittadino la raccolta porta a porta nel territorio cittadino, delle frazioni differenziate dei rifiuti”.

“Verrà anche fatto il punto dei piani di sviluppo della videosorveglianza e dell’azione della Polizia Locale che sta elevando giornalmente decine di verbali a quanti, molti dei quali residenti in comuni limitrofi, contravvengono alle modalità ordinarie di conferimento dei rifiuti causa di gravi disservizi”.

