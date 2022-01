Scade il 10 gennaio il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione a due bandi di concorso, per soli titoli, per complessivi 130 posti di lavoro con contratti biennali e a tempo pieno, pubblicati dal Comune di Catania nel sito internet istituzionale e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Lo rende noto l’Ufficio stampa dell’Amministrazione etnea che spiega: “Il primo bando riguarda l’assunzione, con finanziamenti UE Pon Metro, di 70 figure professionali categoria D, posizione economica D1: n. 38 con il profilo professionale di ‘istruttore direttivo tecnico; 17 ‘istruttore direttivo amministrativo’; 8 con il profilo professionale di ‘istruttore direttivo contabile’; 6 con il profilo professionale di ‘architetto’; 1 con il profilo professionale di ‘geologo”.

“Le nuove assunzioni – afferma la nota – riguarderanno figure professionali nell’ambito tecnico quali architetti, ingegneri, agronomi, geologi, avvocati, esperti di comunicazione per progetti di inclusione sociale ed esperti in bilanci di pubbliche amministrazioni”.

“Le competenze specifiche – si legge nel comunicato – ricercate nell’area tecnica saranno cad, bim, composizione architettonica, strategie urbane, mobilità, idraulica e geotecnica, impianti tecnologici ed efficientemento energetico (energy management), riciclo, conversione e riuso dei rifiuti, digitalizzazione, architettura del verde e del paesaggio”.

“L’area giuridico-amministrativa riguarderà l’ambito amministrativo, contabile, programmazione e gestione dei fondi strutturali, comunicazione sociale e marketing territoriale, inclusione sociale, bilanci e procedure di spesa”.

“L’altro bando – viene spiegato – si riferisce alla selezione pubblica, sempre per titoli, per l’assunzione, grazie a fondi ministeriali per il contrasto alla povertà, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per un periodo di 24 mesi, di 60 unità con il profilo professionale di assistente sociale categoria D, posizione economica D/1, di cui al CCNL del comparto funzioni locali, utilizzate nelle attività correlate alle vigenti misure di contrasto alla povertà così distribuite: 50 nel Comune di Catania; 8 a Misterbianco; 2 a Motta Sant’ Anastasia”.

Per la selezione dei 70 funzionari tecnici e amministrativi, il bando con le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e le riserve di legge, è pubblicato sul sito del Comune di Catania al link:



https://www.comune.catania.it/ informazioni/avvisi/avvisi- 2021/default.aspx?news=82073



Per la selezione dei 60 assistenti sociali, il link con il bando e le informazioni è pubblicato al seguente indirizzo del sito internet istituzionale:



https://www.comune.catania.it/ informazioni/avvisi/avvisi- 2021/default.aspx?news=82079

Nella foto: Palazzo degli Elefanti, sede del municipio di Catania

