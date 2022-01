L’associazione no profit Verde Basico ha vinto la gara pubblica per la gestione del Parco Urbano di Belpasso (Catania). Stamattina il sindaco Daniele Motta ha fatto un sopralluogo incontrando i soci dei neo gestori. “Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di avere, senza aggravi per l’Ente, una manutenzione ordinaria e pulizia di un’aria ricreativa molto importante del nostro Comune e sono contento che già il cambiamento è in atto ed è evidente. Ne approfitto per anticipare invece che a breve interverremo sul recupero del parco giochi ubicato all’interno del Parco”.

“Per i soci di Verde Basico – dice la nota del Comune – la co-creazione è al centro della loro visione, quindi porteranno avanti il desiderio di progettare nuove idee con l’aiuto della comunità. L’invito è dunque quello di collegarsi con la loro pagina FB per qualsiasi buona e utile proposta. Auguriamo a Verde Basico di raggiungere i risultati prefissati da entrambi aspettando di raccontare nuove e belle news provenienti dal nostro Parco Urbano”.

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta, con due componenti dell’Associazione Verde Basico che gestirà il Parco Urbano

Redazione